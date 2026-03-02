「ひどい」「何ももたらさない」一体なぜ…主力だった日本代表MFにまさかの事態 現地ファンから批判が殺到「魅力が分からない」「重荷になっている」
今シーズン限りで退団するとのうわさも、厳しい見方に拍車をかけているかもしれない。
クリスタル・パレスの鎌田大地は３月１日、プレミアリーグ第28節のマンチェスター・ユナイテッド戦で先発出場し、85分までプレーした。
立ち上がりにマクソンス・ラクロワのゴールで均衡を破ったパレスだが、後半に入ってそのラクロワがPKを献上し、さらに一発退場。数的不利に陥り、PKを決められて同点とされると、65分にベンヤミン・シェシュコに決勝点を献上している。
『Football Insider』によると、SNSでは、今季は主力として奮闘してきた日本代表MFのパフォーマンスに批判が寄せられた。
「カマダは重荷になっている」
「カマダはもう気にかけていないみたいだ」
「彼（監督）は本当にカマダが大好きだな。その魅力が分からない」
「まただ。カマダは自分がクラブより大きな存在と考えている。恋しくなることはないだろう」
「夏にカマダが去ったらうれしい。彼は本当に何ももたらさない。ゴールも、アシストも、何もだ」
「カマダはひどい。我々が何度も素晴らしいポジションをとりながら、彼はまったくショッキングなパスを出していた。彼が続けなくても本当に気にならない」
「カマダじゃなくて（アダム・）ウォートンを交代したのは狂っている。カマダはいなくなり、ウォートンは移籍を果たそうとプレーしている。ウォートンで続けるべき。カマダがチャレンジできず、中盤で上回られた」
鎌田はクラブとの契約を延長する可能性もうわさになった。だがその後、現地メディアは話し合いが行われておらず、今季いっぱいで退団する見込みと報道。フランクフルト時代からの恩師で、今季限りでの退陣が決まっているオリバー・グラスナーとともにチームを去ると言われている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
