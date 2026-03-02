Image: OKIBI JAPAN

1日の終わりに、スマホを置いて静かに音と向き合う。そんな自分だけの時間をつくってくれるのが、ウクライナ生まれのタングドラム「NOVADRUM」です。

楽器というよりも、空間の空気を整えるための道具に近いかも。その特長を見ていきましょう。

指先だけで始めるリラックス習慣

通知が止まらないスマホから、意識的に距離をとる時間を設けるって意外と難しい。「NOVADRUM」は、そのきっかけをつくってくれる存在です。

楽譜も不要なので、「正しく演奏しなきゃ」というプレッシャーがありません。指先の感覚と耳に入る音だけに集中していると、頭の中のざわめきから少しずつ離れていける感覚。気づいたら時間が経っていた……と感じられるかもしれません。

432Hzで調律された音は、リラックスした気分を味わいやすいとされる周波数。ヨガや瞑想のBGMとしても、自然に取り入れやすいんじゃないでしょうか。

夜の静けさを壊さない、ささやくような音色

指先でそっとタップすると、水面に落ちた一滴のしずくが広がるような、静かな余韻。付属のマレットを使えば、よりクリアで伸びやかな響きに変わり、1日の緊張からふっと和らぐような感覚があります。

たとえば寝る前の15分、照明を少し落として音を鳴らすだけで、ベッドに入るまでの切り替えがスムーズに感じられるかもしれません。

ウクライナの職人が手掛ける、世界に1つだけの響き

「NOVADRUM」は、ウクライナの職人が1つひとつ手作業で仕上げています。それぞれが世界に1つだけの響きを持っているのが面白いところ。金属を精密に加工し、正確な音程にチューニングする工程には、長年の経験と音楽への深い理解が欠かせません。

モデルはコンパクトなNOVA28と、より深い低音が楽しめるNOVA38、さらに上下両面で異なる音階を奏でられる両面タングドラムの3タイプが用意されています。

丸みを帯びた優美なフォルムは、それ自体がインテリアとしても成立する佇まい。演奏しないときも、部屋に置いておくだけで空間のアクセントになります。

演奏用のマレットが付属しているので、届いたその日から生活に新しい音の風景を取り入れられます。ウクライナの職人たちの丁寧な手仕事と、音楽が持つ穏やかな癒やしが詰まった「NOVADRUM」。

気になった方は、ぜひプロジェクトページで音色のサンプルを聴いてみてください。心地よいと感じられる響きを選ぶ過程もまた、自分と向き合う時間になりますよ。

