これはアクセサリー。オーテクの新イヤホンはカラーでアガる
気分をアゲるノイキャン・イヤホン。
世のガジェットはシンプルすぎて無機質だったり、機能性だけでデザインがイマイチなもので溢れています。せっかくなら持っているだけでアガるような、カワイイ／カッコいいものが欲しいですよね。
音響機器で定評のある、オーディオテクニカの新作ならお眼鏡にかなうかと思います。
アクセサリーのようなイヤホン
「ATH-SQ1TW2NC」は、コロンとした角丸のケースの穴から完全無線イヤホンのアクセントカラーが見えるユニークなデザインです。6色のカラバリが豊富で、ピンクやグリーンも落ち着いた色合い。ファッショナブルで高級感も漂います。
ケースもイヤホンも、最小のカタチを追求して辿り着いた四角形が特徴。デザイン業界で使われる繰り返しの「反復」および、ケース・その内側・イヤホンの色使いに「対比」という4原則のうちのふたつが感じられます。計算されていますね。
音のショートカット機能
作業や勉強に没頭したいとき、音楽を流してもいいのですが…専用アプリから1タップで起動する自然のサウンドやマスキングノイズ、瞑想向けのヒーリングサウンドなども充実。メンタルが整うお手伝いもします。おはようからおやすみまで、手放せなくなるのでは？
ファッションと馴染むし個性も出る
「ATH-SQ1TW2NC」はエントリー向けで、前世代の「SQ」シリーズにアクティブノイズキャンセリング機能の追加でグレードアップしています。周囲の雑音をカットするので聴き取りやすく、誰にでもオススメできるモデルなのもポイントです。
コスパもよくオーテクの安心感もあり、平均レベルが高いモデルかと思います。1万2980円でお好きな色を選んでみましょう。
オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2NC GR(E)
12,980円
