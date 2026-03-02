気分をアゲるノイキャン・イヤホン。

世のガジェットはシンプルすぎて無機質だったり、機能性だけでデザインがイマイチなもので溢れています。せっかくなら持っているだけでアガるような、カワイイ／カッコいいものが欲しいですよね。

音響機器で定評のある、オーディオテクニカの新作ならお眼鏡にかなうかと思います。

アクセサリーのようなイヤホン

「ATH-SQ1TW2NC」は、コロンとした角丸のケースの穴から完全無線イヤホンのアクセントカラーが見えるユニークなデザインです。6色のカラバリが豊富で、ピンクやグリーンも落ち着いた色合い。ファッショナブルで高級感も漂います。

ケースもイヤホンも、最小のカタチを追求して辿り着いた四角形が特徴。デザイン業界で使われる繰り返しの「反復」および、ケース・その内側・イヤホンの色使いに「対比」という4原則のうちのふたつが感じられます。計算されていますね。

音のショートカット機能

作業や勉強に没頭したいとき、音楽を流してもいいのですが…専用アプリから1タップで起動する自然のサウンドやマスキングノイズ、瞑想向けのヒーリングサウンドなども充実。メンタルが整うお手伝いもします。おはようからおやすみまで、手放せなくなるのでは？

Image: audio-technica

ファッションと馴染むし個性も出る

「ATH-SQ1TW2NC」はエントリー向けで、前世代の「SQ」シリーズにアクティブノイズキャンセリング機能の追加でグレードアップしています。周囲の雑音をカットするので聴き取りやすく、誰にでもオススメできるモデルなのもポイントです。

コスパもよくオーテクの安心感もあり、平均レベルが高いモデルかと思います。1万2980円でお好きな色を選んでみましょう。

Source: YouTube, audio-technica