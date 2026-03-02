セイコーウォッチが、腕時計デザインの新たな可能性を提案する「power design project」。2022年に復活してから恒例化されており、既存の発想にとらわれないコンセプトモデルで話題を集めています。

2026年は「こだわりすぎた腕時計展」と題しての展示が開催されます。そのテーマは「腕時計への偏愛」。セイコーが140年の歴史で培ってきた技術力を全面に生かし、独特の要素を抽出して深く掘り下げることで、新たな魅力を生み出すことに挑戦しています。

工芸技術を活用したコンセプトモデル

具体的には以下の技術を生かしたコンセプトモデルが展示されます。

切削痕 : 金属の切削加工へのこだわり

Image: SEIKO WATCH

球面 : 金属が生み出す美しい曲面へのこだわり

Image: SEIKO WATCH

型打ち : ダイヤルの微細加工へのこだわり

Image: SEIKO WATCH

手巻き : 時計と対話する行為へのこだわり

Image: SEIKO WATCH

棒略字 : 略字が放つ輝きへのこだわり

Image: SEIKO WATCH

曜日表示 : 曜日表現へのこだわり

Image: SEIKO WATCH

手針 : 針の形状へのこだわり

Image: SEIKO WATCH

実際にセイコーには、尋常でない技術を持った時計職人さんが多く在籍しています。そうした匠の技術が感じられるモデルが登場するようです。具体的な展示作品は3月13日に発表されるとのことで、続報を待ちたいですね。

展示会の開催概要は以下です。

こだわりすぎた腕時計展 会期：2026年3月14日（土）〜29日（日）※会期中無休 11:00〜20:00 ※入場は19:45まで 会場 ：LIGHT BOX STUDIO 東京都港区南青山5丁目16-7 東京メトロ 表参道駅より徒歩6分 入場無料 事前予約不要

国産時計の技術力とデザイン力。その繊細さを知る意味でも、ぜひ足を運んでいただきたいイベントです。

Source: SEIKO WATCH