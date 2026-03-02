「悔しさってバネになりますよね？笑」 勝みなみの母親が娘の試合を総括「『暴れん坊将軍』が時々顔を覗かせて…」
勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。米国女子ツアー「HSBC女子世界選手権」に参戦し、トータル2アンダー・31位タイでフィニッシュしたことを報告した。
【動画】公開された勝みなみの『暴れん坊将軍』
「娘にとって初めてのシンガポール」だったが、母親は30年ほど前、勝が生まれる前に友達と来たことがあるそうだ。「当時も都会でしたが、ホテルの周りはまるで銀座で大都会」と街並みの変貌ぶりには驚いた様子。そして「娘にマーライオンを見せたかったのですが、ゴルフ場とホテルの往復のみだったので、今回はお預けとなりました」と、ゴルフに専念した1週間を過ごしたことを明かした。試合は「初日から『暴れん坊将軍』が時々顔を覗かせて、チャンスを作るのが難しかった」「それでもアプローチとパターは割と良かったので、ナイスパーセーブをたくさん見る事ができました」と悪い点と良い点、両面を発揮した。勝自身も「オフに取り組んできた事を、いざ試合で実践となるとできなかった場面があった」と振り返っていたそうだが、「取材でも、『悔しい』という言葉が出てきていたので、逆に良い経験になったのかなと思っております」「悔しさってバネになりますよね？笑」と、母親は今回の成績も前向きに捉えていた。投稿では試合中に撮影したたくさんの動画を公開。池とクリークに囲まれたショートホールのティショットではフィニッシュの体勢を崩しながらボールの行方を見つめる姿や、グリーンサイドの急斜面からのアプローチではグリーンの傾斜に負けてボールが戻ってきてしまうシーンなどもあった。しかしフックラインを読み切ったパッティングや、しっかりとピンそばに寄せるアプローチもあり、投稿でも悪い面と良い面を見ることができた。そして最後の写真は「ある日の夜ごはんの写真」。手前にはチラリをビールが写っているが、母親は「#暑さと湿度にやられました」「#その分ビールは美味しかったです笑」と自身の楽しみをこっそりと打ち明けていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
