HANA7人が全員出演！Apple Musicオリジナルラジオ番組配信スタート

HANAが出演するApple Musicオリジナルラジオ番組『The Blooming Hour with HANA』が、3月5日午前より配信される。

■HANAのメンバーが入れ替わりで登場する新番組『The Blooming Hour with HANA』

2025年にオーディションプロジェクトを経て誕生し、瞬く間に音楽シーンの主役となった、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組、HANAが届ける『The Blooming Hour with HANA』。

この番組では、彼女たちがアーティストとして成長していく過程にスポットライトを当て、入れ替わりで登場するメンバーがオープンに語り合う。迷ったり、悩んだりしながらも少しずつ前に進み、満開の花を咲かせていく7つの個性に注目だ。また、毎回ひとつずつ紹介される、今のHANAが大切にしている「HANA言葉」もお楽しみに。

なお、3月5日午前より配信となる初回エピソードのテーマは「We Are HANA」、7人全員が出演して新番組スタートを祝う。（以降、新エピソードは随時更新）

さらに、Apple Musicでは、デビューアルバム『HANA』収録のデビュー曲「ROSE」をはじめ、アルバムのために書き下ろされた新曲2曲を含む全収録楽曲の空間オーディオを先行配信中。

■番組情報

Apple Musicオリジナルラジオ番組『The Blooming Hour with HANA』

03/05（木）午前より配信開始

