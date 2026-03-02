【今夜23時から】Appleイベント、はじまるよ。iPhone 17eやカラフルMacBookに期待
Appleのティム・クックCEOも言ってましたからね「来週は忙しくなる」と…。その来週がやってきました。
今日から数日間、Appleが連続して続々と新製品を発表すると噂されまくっています。噂は噂と冷静さを保ちつつ、ギズモード編集部はワクワクが抑えられません！
さて、何が発表されるのでしょう？
今までにないAppleイベント
Appleは、現地時間3月4日にスペシャルイベントの開催を発表しています。が、今までの新製品発表会とは異なり、ニューヨーク・ロンドン・上海の3箇所で開催。
配信なしのようで、新製品のデモ体験を兼ねたメディア向け発表会になると思われます。
発表が期待されるプロダクト
予想では3日連続で複数プロダクトが発表されると言われています。最低でも5つは発表されるなんて話ですが、そのメインとなるはの安価MacBookとiPhone 17e。
廉価版MacBook
実現されればApple初のバジェットパソコンとなる、噂の安価MacBook。お手頃価格に落とし込む鍵を握るのは搭載するチップ。Macで使用されるMシリーズチップではなく、iPhoneで使うAチップを活用するのが肝で、iPhone 16 Pro Maxに使われているA18 Proチップがのると言われています。
ディスプレイは12.9インチで、True Toneディスプレイは難しいかも。メモリ8GB（これ厳しいですね）、容量256GB/ 512GB。シャーシはアルミ。カラフルな色展開には期待大！
1番気になる価格は799ドル（約12万4,000円）前後予想が現実的でしょう。10万円切るという声はかなり強気（でも好き）。
iPhone 17e
去年iPhone 16eがリリースされたことを思えば、早い気もするiPhone 17e。
iPhone 15をベースにし、搭載するチップはA19。Dynamic Islandが搭載される可能性あり。強気予想ではMagSafe対応、フロントカメラがセンターフレーム対応など。
価格は、ドルで据え置き599ドルですが、日本円はさてどうかな。
【噂まとめ】来るぞ、iPhone 17e。日本時間3月2日深夜に発表か？（2/27 更新）
M5 Pro/M5 MaxのMacBook Pro
昨年M5チップ搭載で発表されたMacBook Pro。早くもこの上位互換となるプレミアチップ搭載のマイナーアプデ版が出ると言われています。今年頭から出るぞ出るぞとソワソワしているので、もう出てもいい頃！
出るとしたら、搭載されるチップはM5 ProかM5 Max。M5プレミアチップで今マイナーアプデして、今年後半にM6チップという二段階アプデも一部噂されており、もういつ何を買えばいいのかわからないです！ 来年はOLEDディスプレイのMacBook Pro出る説まであって、もうわかんないよ！ いつ何を買っても後悔しそうで怖いよ。
ちなみに、パソコンの悩みでいうと、M5チップ搭載のMacBook Airの登場も可能性あり。
M4のiPad Air
チップアプデは、MacBookだけでなくiPadシリーズにも来そう。置いてけぼり感のあるM2チップ搭載のiPad Air。M3チップはすっ飛ばして、M4チップ搭載にステップアップすると噂（期待）されています。M4チップがある今、わざわざM3のせることないんですよ。iPad Proと同じM4チップで再びスポットライトを浴びてほしい。
あとね、A18チップ搭載のiPadの噂もあります。
Studio Display
現行モデルが4年前リリースなので、そろそろいいでしょうの雰囲気ただようStudio Display。新型リリースなら、期待すべきはリフレッシュレート120Hz。そして、搭載チップはA19 Pro！
ギズモードと一緒にみよう！
今回の発表会ではAppleのKeynoteはないようなので…ギズモードではリアルタイムで記事を出しつつ、「Giznote」します！
3月21日21時、ギズモードの公式YouTubeチャンネルでライブ配信スタート。予想妄想から、新製品発表をリアルタイムおっかけましょう。