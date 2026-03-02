大谷の侍ジャパン決起集会投稿のコメント欄に笑撃「みんな見てほしい」 懇願する先輩に思わぬ注目
大谷の投稿のコメント欄で懇願した人物は…
野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が1日、インスタグラムを更新。チームで食事会を行った際の写真を投稿した。焼肉店とみられる店内に30人超が集まっており「明日からまたみんなで頑張りましょう」と呼びかけていたが、コメント欄に思わぬ注目が集まっている。
京セラドームで希望者のみの練習を行ったこの日、大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」と投稿。侍ジャパンのメンバーが一堂に会した食事会の写真を共有した。吉田正尚、菊池雄星らメジャー組に加え、近藤健介、周東右京ら豪華メンバーが笑顔で写っている。
ネット上でも大きな反響が呼んだが、実は大谷のコメント欄に「僕のことフォローしてください」と切実なお願いをする選手がいた。35歳の中村悠平だ。前回大会の決勝では、大谷とバッテリーを組み、優勝を決めた間柄だ。返信欄では多くのファンから「フォローしました！」の声が届いている。
思わぬ事実はX上で話題となり「本当に相互フォロワーじゃなくて草」「ファン達のコメントに大爆笑してるwwwガチみんな見てほしい」「大谷くんフォローしてあげて」「フォローを懇願する中村悠平さんおもろい」などの声が上がっていた。
侍ジャパンは2、3日に阪神、オリックスとの強化試合2試合（京セラドーム大阪）を実施。連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド初戦、6日のチャイニーズ・タイペイ戦に向かう。
（THE ANSWER編集部）