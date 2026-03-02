【明日から】PC周辺機器やガジェットがAmazon 新生活セールでプライスダウン
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、ゲーミングモニターやゲーミングマウス、イヤホンなどセール対象予定のPC周辺機器やガジェット類をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon 新生活セール」はこちら

どこから見ても鮮やか。IODATAのゲーミングモニター


アイ・オー・データ

IODATA ゲーミングモニター GigaCrysta ブラック 無輝点保証 (HDMI/DisplayPort/VESA対応/チルト角調整/土日サポート/日本メーカー) シリーズ IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 240Hz 1ms HDR AdaptiveSync 搭載 HFSパネル ブラック 無輝点保証 (HDMI/DisplayPort/VESA/チルト角調整/日本メーカー) EX-GD251UH

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



自由自在に動かせる。エルゴトロンのモニターアーム


Ergotron

ERGOTRON エルゴトロン モニターアーム デスクマウント 長身ポール ロングポール シルバー 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-295-026 ERGOTRON エルゴトロン 新 LX Pro LX プロ モニターアーム デスクマウント ブラック 34インチ(1.8-10kg)まで VESA規格対応 45-682-292【日本正規代理店保証品】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Amazonのストリーミングメディアプレイヤー「Fire TV Stick 4K Plus」


Amazon

FireTV Stick 4K - P Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」


Amazon

Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) 【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



遊びも学びもこれ一台。小学生以上対象の「Amazon Fire HD 10 キッズプロ」


Amazon

Amazon Fire HD 10 Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



滑らかな操作性。Razer（レイザー）のゲーミングマウス


Razer(レイザー)

Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン 【8000Hzドングル同梱・超軽量54g】Razer Viper V3 Pro ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



幅広いPCで使用できる、KIOXIA（キオクシア）の内蔵SSD 1TB


KIOXIA

キオクシア KIOXIA 内蔵SSD NVMe PCIe Gen5×4 M.2 Type 2280 (最大読込:10,000MB/s) BiCS FLASH 5年保証 EXCERIA G3 SSD-CKxxxN5G3/N【国内正規代理店保証品】 キオクシア KIOXIA 内蔵SSD 1TB NVMe PCIe Gen5×4 M.2 Type 2280 (最大読込:10,000MB/s) BiCS FLASH 5年保証 EXCERIA G3 SSD-CK1.0N5G3/N【国内正規代理店保証品】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



羽のように軽い。Shokz（ショックス）のオープンイヤーイヤホン


SHOKZ

Shokz (ショックス) OpenDots ONE イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤー イヤホン Shokz (ショックス) OpenDots ONE イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤー イヤホン 【Dolby Audio対応 / 合計40時間再生 / 音漏れ抑制技術/VGP 2025 金賞】 Bluetooth 5.4 マルチポイント接続 IP54防水 専用アプリ マイク付き 急速充電対応 ワイヤレス充電 耳を塞がない 耳挟み式 ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高精細ディスプレイ。xiaomi（シャオミ）の「Pad 7」


xiaomi(シャオミ)

Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad 7 8G+128G グレー 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon 7+ Gen3 Xiaomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー Dolby Vision 8850mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電?省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン


Sony

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 : LDAC/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2020年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM4 BM

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



片手で楽に持てる約290g。女性やシニアにもおすすめのハンディガン


MYTREX

MYTREX マイトレックス REBIVE MINI XS2 筋膜リリースガン ハンディガン ボディケア フェイスケア 振動 肩 腰 足 小型 軽量 ギフト プレゼント リバイブミニエックスエス MT-RX2-24 【TVCM放映中！小松菜奈さん出演】MYTREX マイトレックス REBIVE MINI XS2 筋膜リリースガン ハンディガン ボディケア フェイスケア 振動 肩 腰 足 小型 軽量 ギフト プレゼント リバイブミニエックスエス MT-RX2-24 (ブラック)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター


シャープ(SHARP)

シャープ 空気清浄機 シャープ 空気清浄機 FU-SC01-W プラズマクラスター 7000 おすすめ畳数 6畳 360°下吸込み ナイトライト コンパクトタイプ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ノートPCもスマホもこれ一台で。エレコムのType-C 3ポート充電器


エレコム(ELECOM)

エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB-A USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC104100BK エレコム 充電器 100W 3ポート Type-C USB PD対応 スイング式プラグ採用 ブラック EC-AC113100BK

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトかつハイパワー。Jackeryのポータブル電源


Jackery

Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コムテックのドライブレコーダー 前後2カメラ


コムテック(COMTEC)

コムテック コムテック ドライブレコーダー ZDR065 フロントカメラWQHD 前後STARVIS 2搭載で夜間撮影性能向上 前後2カメラ GPS内蔵 後続車両接近お知らせ 運転支援機能 日本製 3年保証 駐車監視 高速起動

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


SALONIA(サロニア)

SALONIA EMS リフトブラシ SALONIA サロニア EMS リフトブラシ 電気ブラシ 美顔器 電動頭皮ブラシ リフトアップ 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


COSORI

COSORI ノンフライヤー 501 COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用 電気 エアフライヤー 最高温230℃ 揚げ物 ポテト 惣菜 日本語レシピ付き タイマー 自動電源オフ PSE認証済み アイボリー CAF-L501-WJP

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


PHILIPS

フィリップス 電気シェーバー 9000シリーズ 【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 9000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (72枚刃・回転式/SkinIQテクノロジー・お風呂剃り & 丸洗い可) S9696/31 ブラック 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


東芝(TOSHIBA)

OSHIBA(東芝) 電子レンジ 17L 縦開き 単機能 フラットテーブル レンジ バックライト液晶 一人暮らし お弁当 解凍/あたため 900W時短あたため シンプルボタン 簡単操作 ER-S17ZB (W) ホワイト 新社会人 ヘルツフリー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


パナソニック(Panasonic)

パナソニック ボディトリマー 【Amazon.co.jp 限定】パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー VIO対応 充電式 長さ調整 お風呂剃り可 メンズ ダークシルバー ER-NGKJ3-S

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります