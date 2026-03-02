【明日から】PC周辺機器やガジェットがAmazon 新生活セールでプライスダウン
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、ゲーミングモニターやゲーミングマウス、イヤホンなどセール対象予定のPC周辺機器やガジェット類をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール」はこちら
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
どこから見ても鮮やか。IODATAのゲーミングモニター
自由自在に動かせる。エルゴトロンのモニターアーム
Amazonのストリーミングメディアプレイヤー「Fire TV Stick 4K Plus」
2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」
遊びも学びもこれ一台。小学生以上対象の「Amazon Fire HD 10 キッズプロ」
滑らかな操作性。Razer（レイザー）のゲーミングマウス
幅広いPCで使用できる、KIOXIA（キオクシア）の内蔵SSD 1TB
羽のように軽い。Shokz（ショックス）のオープンイヤーイヤホン
高精細ディスプレイ。xiaomi（シャオミ）の「Pad 7」
タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」
進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン
片手で楽に持てる約290g。女性やシニアにもおすすめのハンディガン
どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター
ノートPCもスマホもこれ一台で。エレコムのType-C 3ポート充電器
コンパクトかつハイパワー。Jackeryのポータブル電源
コムテックのドライブレコーダー 前後2カメラ
その他のセール予定商品
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
→キャンペーン詳細ページを見る
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります