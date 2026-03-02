【明日から】PC周辺機器やガジェットがAmazon 新生活セールでプライスダウン

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、ゲーミングモニターやゲーミングマウス、イヤホンなどセール対象予定のPC周辺機器やガジェット類をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

どこから見ても鮮やか。IODATAのゲーミングモニター

自由自在に動かせる。エルゴトロンのモニターアーム

Amazonのストリーミングメディアプレイヤー「Fire TV Stick 4K Plus」

2025年発売のAlexaスピーカー「Amazon Echo Dot Max」

遊びも学びもこれ一台。小学生以上対象の「Amazon Fire HD 10 キッズプロ」

滑らかな操作性。Razer（レイザー）のゲーミングマウス

幅広いPCで使用できる、KIOXIA（キオクシア）の内蔵SSD 1TB

羽のように軽い。Shokz（ショックス）のオープンイヤーイヤホン

高精細ディスプレイ。xiaomi（シャオミ）の「Pad 7」

タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」

進化を遂げたSONYのノイキャンヘッドホン

片手で楽に持てる約290g。女性やシニアにもおすすめのハンディガン

どんな場所にも置きやすい。コンパクト設計のプラズマクラスター

ノートPCもスマホもこれ一台で。エレコムのType-C 3ポート充電器

コンパクトかつハイパワー。Jackeryのポータブル電源

コムテックのドライブレコーダー 前後2カメラ

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。