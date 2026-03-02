クリーム好き集合ーーーッッ！！【ファミマ】おやつに食べたい♡「スイーツ & ベーカリー」

【ファミリーマート】で今チェックしてほしいのは、クリームたっぷりのスイーツやパン。店舗スタッフ考案のパンや人気アイスとのコラボパン、キャラクターのイラスト入りスイーツなどさまざまな「クリーム入りスイーツ & パン」がラインナップ。この記事では注目の商品を紹介するので、お買い物の参考にしてみて。

ファミマスタッフ発案！ スイーツみたいなクリームパン

@pan.oyatsuさんが「ジャンクな感じのクリームが好きならおすすめ」と話すのがこちらの「店舗スタッフ発案！ バター入りクリームのレーズンサンド」です。南関東限定商品。ソフトなフランスパンでバター入りクリーム・ラム風味レーズンをサンド。パンでありながら、スイーツのような感覚で食べられそうです。価格は\168（税込）。

人気アイスとコラボしたパン

もちっとした食感のクリームパンを食べたいときはこちらの「雪見だいふくみたいなパン」がおすすめ。人気のアイス「雪見だいふく」をイメージしたパンで、白いパン生地で求肥フィリング・バニラ風味ホイップを包んでいます。@sujiemonさんによると「もちもち、ふわふわ」で、クリームは「濃厚なバニラ味」とのこと。「食べる程に美味しさが増してくる」そうなので、雪見だいふく好きは試してみる価値ありです。

いちごとクリームの組み合わせ

ピンクのパッケージがかわいいこちらは「くちどけふんわりワッフル苺」です。ワッフル生地で生クリーム入りホイップクリームと国産苺ジャムを包んだスイーツ。パクッと食べられる小さめサイズが2つ入っています。@ftn_picsレポーターHaruさんは「ふんわりうまぁ」と絶賛しているので、試してみてはいかが？ 価格は\228（税込）。

かわいすぎて食べられない！？ ちいかわのクリームワッフル

「ちいかわ わっふれ～む」は、ワッフルにちいかわたちのイラストがプリントされています。@sujiemonさんによると「冷えても美味しい四角いワッフル」のなかに、「濃厚な甘さとミルキー」感があるカスタード味のクリームが詰まっているそう。「とろける口どけ感もたまりません」とのこと。絵柄は全11種類で、おまけのシールも全11種類あるのでぜひチェックしてみて。価格は\250（税込）。

