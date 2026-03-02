「私が会社に背いたという扱いをされ…」主任のパワハラを相談した女性を待っていた理不尽すぎる“報復人事”

ハラスメントの解決を信じて会社に相談したにもかかわらず、かえって組織から追い詰められてしまうこともある。投稿を寄せた宮城県の40代女性（医療事務）は、かつて勤務していた病院での信じがたい対応について振り返った。

当時、主任によるパワハラに悩んでいた女性は、意を決して事務長に相談。しかし、事務長は解決に動くどころか、加害者である主任を擁護したのだ。

しかも、相談をきっかけに、説明もないまま事実上の「報復人事」が行われた。（文：長田コウ）

「私が会社に背いたという扱いをされた」

医療事務として働いていた女性は、役割を限定されてしまった。

「私が会社に背いたという扱いをされ、私は何も言わずに受付とレジだけの担当にされた。電話にも出させてもらえず、質問してきた患者の対応も他のスタッフに回してと、対応の一切もさせてもらえなくなった」

この扱いに、「黙ってイエスマンで仕事をして欲しいという考えの会社」だと悟った女性。見切りをつけて退職した。

退職後、労基に訴えるも会社は事実を一切認めなかったという。

「話し合い中は会社の非を認めたが、後日謝罪の文書が届いたが内容は会社は一切悪くないに変わっていた」

この展開に、女性は「口だけの会社だと本当の会社の環境を知り、本当に終わっていると思った」と、本音をこぼしている。

会社側は最初から反省などしていなかったのだろう。その後についても、女性は冷ややかな視線を送っている。

「その会社は主任が原因で新入社員が入っても1年未満で退職者が続出し、1年以上前から求人が出たまま。誰も応募してないんだなとわかってしまう」

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y