【ホロライブプロダクション ウエハースvol.5】 3月2日 発売 価格：171円

バンダイは、食玩「ホロライブプロダクション ウエハースvol.5」を3月2日に発売する。価格は171円。

「ホロライブプロダクション」のカード付きウエハースの第5弾が登場。前弾・後弾で「ホロライブプロダクション」のメンバーが集合し、後弾では33名がラインナップする。全種キラキラと高級感のあるメタリックプラカードとなっている。

裏面にはこの商品だけで見る事ができる、各メンバーの手書きコメントがプリントされている。

「ホロライブプロダクション ウエハースvol.5」

・メタリックプラカード1枚（全33種）

・ココアクリーム味ウエハース1枚

【ラインナップ】

・兎田ぺこら

・不知火フレア

・白銀ノエル

・宝鐘マリン

・天音かなた

・角巻わため

・常闇トワ

・姫森ルーナ

・雪花ラミィ

・桃鈴ねね

・獅白ぼたん

・尾丸ポルカ

・ラプラス・ダークネス

・鷹嶺ルイ

・博衣こより

・風真いろは

・ベスティア・ゼータ

・カエラ・コヴァルスキア

・こぼ・かなえる

・シオリ・ノヴェラ

・古石ビジュー

・ネリッサ・レイヴンクロフト

・フワワ・アビスガード

・モココ・アビスガード

・エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム

・ジジ・ムリン

・セシリア・イマーグリーン

・ラオーラ・パンテーラ

・響咲リオナ

・虎金妃笑虎

・水宮枢

・輪堂千速

・綺々羅々ヴィヴィ

(C) COVER

※発売日は流通により前後する場合があります。