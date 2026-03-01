「バチェラー」元SDN48・KONAN、第1子妊娠発表 妊婦9ヶ月のマタニティフォト公開
【モデルプレス＝2026/03/01】元SND48でタレントのKONAN（40）が3月1日、自身のInstagramを通して、妊娠を発表した。
【写真】「バチェラー」出身元SDN48メンバー、妊婦9ヶ月目のふっくらお腹
KONANは「私事ではございますが、新しい命を授かりました」と第1子の妊娠を発表。「日々大きくなるお腹と、毎日元気に動く胎動に驚かされています（自分の食欲にもびっくりやけどw）」と近況をつづっている。
また「春頃出産予定で、本日より産休に入り、出産に向けて本格的に準備を進めていこうと思っております 無事に生まれてくることを願いながら、我が子に会える日を楽しみに、穏やかな時間を過ごしていきたいと思います」と春頃の出産と産休入りも報告。「＃マタニティフォト ＃妊婦 ＃9ヶ月」とハッシュタグも添えている。
KONANは、2008年から2010年まで、バラエティ番組『おねがい!マスカット』（テレビ東京）のレギュラー出演者・恵比寿マスカッツ1期生として活動。2010年からSDN48の2期生として活動を始め、こにゃんの愛称で親しまれた。2012年にグループを卒業し、2017年に恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン シーズン1』（2017年／Amazonプライム・ビデオ配信）に出演するなど、タレントとして幅広く活躍している。2023年8月、結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー」出身元SDN48メンバー、妊婦9ヶ月目のふっくらお腹
◆KONAN、第1子妊娠発表
KONANは「私事ではございますが、新しい命を授かりました」と第1子の妊娠を発表。「日々大きくなるお腹と、毎日元気に動く胎動に驚かされています（自分の食欲にもびっくりやけどw）」と近況をつづっている。
◆KONAN、2023年に結婚
KONANは、2008年から2010年まで、バラエティ番組『おねがい!マスカット』（テレビ東京）のレギュラー出演者・恵比寿マスカッツ1期生として活動。2010年からSDN48の2期生として活動を始め、こにゃんの愛称で親しまれた。2012年にグループを卒業し、2017年に恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン シーズン1』（2017年／Amazonプライム・ビデオ配信）に出演するなど、タレントとして幅広く活躍している。2023年8月、結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】