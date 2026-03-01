Image: QO-Links

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

夕方、ササッとひげのお手入れをしたい、出張先に電動シェーバーを持って行きたい、肌がデリケートなどなど。ひげが濃い人にとっては、人知れず抱えているちょっとした悩みですよね。

携帯性も剃り味も妥協なしの「N1 Nano Shaver」は、そんな問題に真っ直ぐ向き合った電動シェーバー。現在、お得な割引販売中ですので、ぜひチェックしてみてください。

ポケットに入れて持ち歩けるサイズ感

Image: QO-Links

「N1 Nano Shaver」は、オイルライターと同じくらいのサイズ感。わずか63.5gという想像以上のコンパクトさになっています。

スリムパンツのポケットにも入る58×45×16.2mmのボディは、本当の意味でモバイルシェーバーを名乗れるスペックとなっています。

アゴ下や口周りもスムーズに剃れる

Image: QO-Links

もちろん、いくらコンパクトでも剃り味が悪ければ意味がありません。「N1 Nano Shaver」が搭載している独自設計の「アクション・ブレード」は、肝心の剃り味もシッカリと確保。

Image: QO-Links

0.1mmの極細フォイルと毎分24万回のパワフルモーターを搭載。スリット形状のおかげで、ひげがスムーズに刈り取られるので、アゴ下や口周りなどの細かい部分もお手のもの。大型シェーバーとは違った使い勝手で、小回りの利きやすさが特長です。

ポケットに常備、会う前の1分で夕方ヒゲをリセット。超小型、電動ナノシェーバー。 9,360円 【数量限定 25％OFF】N1 Nano Shaver 1点 商品をチェックする

丸ごと水洗いOKで、清潔さをキープ

Image: QO-Links

電動シェーバーの問題点といえば水洗いとの相性の悪さ。でも、「N1 Nano Shaver」ならIPX7等級の防水対応なので、ヘッドを外して蛇口で水洗いが可能。詰まったひげや皮脂を手早く洗い流し、清潔を保つことができます。

Image: QO-Links

充電もUSB Type-C対応なので、スマートフォンと同じケーブルで問題なし。モバイルバッテリーからの充電も可能です。60分の充電で約45分動作するバッテリーを搭載しているので、頻繁に充電する必要もありません。

全2色展開、マグネットキャップ開閉がクセになりそう

Image: QO-Links

毎日手に取るツール選びには、デザインや質感も大切。「N1 Nano Shaver」は、高品位アルミ合金製のボディを採用しており、出先での使用でも気分を上げてくれる仕様に。

Image: QO-Links

マグネットキャップが “カチッ” と気持ちよく閉まるところも、仕上げの良さを感じさせてくれるものとなっています。

カラーラインナップは、ステルスブラックとシグナルイエローの2色を用意。好みに合わせて選択可能です。

Image: QO-Links

毎日ポケットに入れて持ち歩きたくなる、使える相棒「N1 Nano Shaver」についての詳細は、以下のリンク先で確認していただけます。

Image: QO-Links

Source: CoSTORY