Photo:ますえい

ノートPCって、使っていない時にデスク上に置いておくと、意外と幅をとって邪魔になりますよね。

MacBookのクラムシェルモード（※）と外付けモニターで、デスクトップPCのような環境を構築しようと思い立った筆者。しかし、今使っているノートパソコンスタンドにMacBookを置くと、デスクスペースを無駄に埋めてしまうんです。

※クラムシェルモード……MacBookを閉じたまま、外部モニターやキーボード、マウスなどと接続して、デスクトップPCのように使用する機能

Photo:ますえい

そんな悩みを解決してくれたのが、サンワダイレクトの「デスクサイドホルダー」です。

Photo:ますえい

ホルダーにMacBookを収納すればデスクスペースを広げられ、快適なクラムシェルモード環境を構築できると考え、導入してみることにしました。

デスク横に簡単取り付け

取り付けはデスクの天板にクランプで固定するだけ。ドライバーやレンチなど工具が必要ないので簡単に取り付けられます。

Photo:ますえい

天板の厚さは1.5〜3.5cmまで対応。さらに天板裏の奥行きは4.5cm、横幅は26.5cm以上あれば取り付けできます。筆者の天板はちょうど厚さ3.5cmだったのでギリギリセーフでした。

耐荷重は3kg。現行のMacBookのなかでも一番重いMacBook Pro 16インチ（M4 Max）は2.15kgなので、それ以外のモデルでも耐荷重はクリアしています。

Photo:ますえい

正直、デスクサイドホルダー本体だけで約1.3kgもあるので、自重で落ちないか心配でしたが、クランプがしっかりホールドしているので安心。

Photo:ますえい

放熱性も確保済み

クラムシェルモードはMacBookを閉じて使うので、放熱性が下がるのがデメリットです。放熱性が下がればパフォーマンスが落ち、作業効率も低下。そんなことも想定済みかのように、このデスクサイドホルダーには放熱穴が設けられています。熱がこもりやすい夏場の作業も快適にこなせそうです。

Photo:ますえい

工夫次第で配線整理もできる

デスクサイドホルダーの裏にはUSBハブを取り付けつこともできます。スチール製の素材なので、マグネットタイプのUSBハブにも対応。

筆者のUSBハブにはHDMIケーブル、充電ケーブル、有線スピーカーを接続しているので、見た目が若干ごちゃついています。そんなUSBハブも、デスクサイドホルダーの裏に取り付ければ目に触れる回数も減ります。

Photo:ますえい

ちなみに、自分のハブはマグネットタイプではないので、両面テープで貼りつけました。

クラムシェルモードに最適な環境が完成

Photo:ますえい

今まで使っていたノートパソコンスタンドをやめて、サンワダイレクトのデスクサイドホルダーに変えたら、デスクが圧倒的に広くなりました。大がかりにDIYしているわけではなく、デスクの横にちょい足しするだけ。「定位置」を作ってあげるだけです。

Photo:ますえい

スチール素材がMacBookとなるべく接触しないよう、傷防止シートや滑り止めシートも貼ることができるので安心。

Photo:ますえい

ちなみに外付けキーボードを収納すれば、狭いデスクでもA4サイズの資料を広げられます。

設置の手間がかからないのに、デスクスペースの確保に一役買ってくれるのも助かりますね。なんだかデスクが狭いかも？ とお悩みの方は、ぜひ試してみてください。