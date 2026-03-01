一列に並ぶ3匹の猫ちゃんたち。息ぴったりの行動が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は62万回を超え「かわいすぎるな～！イカ耳しててもニヤニヤしちゃう笑笑」「本人たちは本気の威嚇モードだけど揃いすぎて、結果、かわいい渋滞」「最高なハモリですね～」といったコメントが集まっています。

見事なフォーメーション

Instagramアカウント「桑原みずき」に投稿されたのは、一列に並んだ3匹の猫ちゃんたちの姿です。まるで打ち合わせでもしたかのような見事なフォーメーション。しかし、猫ちゃんたちが発しているのは可愛らしい鳴き声ではなく、自分たちの身を守るための精一杯の「威嚇」。そのギャップが多くの人の関心を集めています。

3匹の猫ちゃんたちは、耳をペタンコに寝かせた、いわゆる「イカ耳」状態。そして、それぞれが「ウー」とうなり声をあげていたそうです。保護猫だという猫ちゃんたちは、ドアの隙間からワンちゃんを見てびっくりしてしまったのだそう。しかし、目を丸くしてイカ耳になっている姿は、猫好きさんからは「可愛い」と人気だったそうです。

息ぴったりの「シンクロ威嚇」

ずっと同じ方向を見ている猫ちゃんたちがついに「シャー！」をしました。みんなで同じタイミングで繰り出した渾身の「シャー！」は、結束力を感じさせます。まさに「イカ耳三銃士」！

怖がっていても可愛すぎる

よく観察してみると、1匹ごとに威嚇のスタイルも個性的です。おっかなびっくりな雰囲気の白猫ちゃん、背中を丸めて「やんのかポーズ」で威嚇する白黒猫ちゃん、そして後方で一生懸命に耐えている表情の茶トラ猫ちゃん。どの子も必死ですが、その健気で力強い姿は、見ている人を思わず笑顔にしてしまう魅力に溢れていました。

投稿には「同じイカ耳ポーズでもそれぞれの表情というか出てる感情が個性を感じますね」「動きがシンクロしてるねぇ～それだけ仲良しさんって事だ！かわいいなぁ」「チャトラの子が可愛すぎる！シャー言うた方がええん？みたいにイカ耳」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「桑原みずき」では、投稿者さんの愛犬たちの日常や動物の保護活動の様子などが投稿されています。

