環境モニタリングの投資判断に直結する「環境センサー市場」調査の最新レポートが公開されました。

今回の調査は、2026年から2035年を見据えた市場規模、成長率、接続性別の構造までを整理した内容です。

調査対象は522プレーヤーにのぼり、現地調査とオンライン調査を組み合わせたデータ設計で分析されています！

SDKI Analytics「環境センサー市場調査レポート」

調査結果発表日：2026年2月5日予測対象期間：2026年〜2035年調査対象プレーヤー数：522社調査方法：現地調査222件／インターネット調査300件調査実施期間：2025年12月〜2026年1月

SDKI Analyticsは、東京都に本社を置き、製品・市場・企業・産業を横断した市場調査を提供するフルサービスのマーケティングリサーチエージェントです。

同社レポートは、日本市場の動きとグローバル市場の比較を同じ枠組みで読めるため、事業計画に落とし込みやすい構成になっています。

今回の環境センサー調査でも、成長要因と導入課題を同時に押さえながら、実務で使える数字をまとめた点がポイントです。

市場規模の推移と成長ペース

市場規模（2025年）：約16億米ドル市場規模（2035年予測）：約43億米ドル予測CAGR：約11.2%

市場は10年で約2.7倍規模へ拡大する見通しで、環境データ取得の需要が中長期で継続するシナリオが示されています。

汚染対策や環境悪化への対応で、定量データを取得できるセンサー機器の必要性が高まっていることが背景です。

インフォグラフィックでも、2025年から2035年に向けて右肩上がりの推移が明確に可視化されています。

接続性セグメントと運用設計の論点

接続性別の最大セグメント：45%接続区分：有線（アナログ／デジタル）・ワイヤレス・ハイブリッド

接続性の選定は、設置環境の通信安定性と保守負荷を左右するため、導入初期の仕様決定で最重要項目になります。

有線は信号安定性を重視する現場で選ばれやすく、ワイヤレスは配線制約が大きい拠点で運用しやすい構成です。

ハイブリッドは既存設備と新規設備をつなぐ選択肢として機能し、段階導入を進める企業の実装余地を広げています。

地域シェアと日本市場の立ち位置

北米市場シェア：32%調査対象地域：北米・中南米・アジア太平洋・欧州・中東アフリカ

北米は石油・ガス、鉱業、化学、製造、発電など大規模産業の集積により、センサー需要を強くけん引しています。

安全監視、漏えい検知、排出ガス管理の用途が広く、導入規模が大きい産業構造がシェア上位の理由です。

日本市場でも産業オートメーションの進展に伴い、クリーンルーム管理や作業安全、プロセス最適化向けの需要が拡大中。

主要プレーヤーと導入時の注目ポイント

グローバル主要企業数：5社日本主要企業数：5社関連トピック公表時期：2025年4月・2025年11月

主要企業にはBosch Sensortec、Sensirion、Honeywell、Siemens、TE Connectivityが並び、日本勢ではOMRONやHoriba、Panasonic、Renesasなどが存在感を示しています。

一方で高度センサーは初期費用と維持費用が重く、投資対効果の設計を先に行うことが導入成功の条件です。

最新動向としては、監視能力の高度化や複数デバイス依存を減らす統合技術への開発が進み、運用効率の改善が加速しています☆

環境センサー市場は、成長率だけでなく接続設計と運用コストの見極めが成果を分けるフェーズに入っています。

今回のレポートは、経営判断向けの市場全体像と現場実装向けの論点を同時に確認できる構成です。

設備投資の優先順位を整理したい企業にとって、次の一手を考える材料がそろった内容になっています。

【導入戦略に直結する成長データを深掘りできる！

SDKI Analytics「環境センサー市場調査レポート」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 環境センサー市場の2035年予測規模はどれくらいですか？

約43億米ドルに達すると予測されています。

Q. 予測期間中のCAGRはどの程度ですか？

約11.2%の年平均成長率が見込まれています。

Q. 調査はどのくらいの企業を対象に行われましたか？

522市場プレーヤーを対象に実施されています。

Q. 地域別ではどこが最大シェアですか？

北米が32%で最大シェアとされています。

