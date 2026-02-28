Photo:ますえい

ネギが好きすぎて、カップラーメンや和風パスタ、からあげ、納豆などには必ずと言っていいほどネギをトッピングしてしまう筆者。しかし、一般家庭にあるような包丁だと、ネギを薄くカットするのが案外難しいんですよね。ネギが厚くなり主張が強くなってしまい、料理の味をむしろ邪魔してしまうことも。かといって、スーパーのカット済みネギは割高感が否めませんし……。

そんなときにあらわれた救世主が、ののじの「ネギピィ」です。

Photo:ますえい

お店のような薄いネギを簡単に自宅で再現できて、カット済みネギよりも安上がりになると思い、買ってみました。

軽い力でサクサクカットできる

持ち手の部分は指が引っかかりやすい設計になっています。

Photo:ますえい

中央の輪っかのところに指をかけたり、

Photo:ますえい

くぼみに指をかけられたりできるので、力を分散させずに軽い力でサクサクカットできます。

Photo:ますえい

包丁だとぶ厚くなってしまうネギも、ネギピィだとこんなに薄くカットできます。

Photo:ますえい

2枚刃なので一度に2枚カットでき、作業効率は倍に。薄くて細かい刃先がスムーズに入ることで、型崩れせずにキレイにカットできます。

Photo:ますえい

切り方は「小口切り」「斜め切り」「薄切り」の3種類に対応しています。

Photo:ますえい

うまく切り分ければ料理のクオリティも一段アップ！

Photo:ますえい

こんな感じでトッピングすれば、なかなか本格的に見えます。

必要な分だけカットすれば無駄なし

ネギはカットしたまま保存してしまうと、あまり長持ちしません。だからといって、ネギを使うたびに、包丁やまな板をだしてカットするのもめんどうですよね。

Photo:ますえい

ののじのネギピィなら、料理の上から必要な分だけをカットするだけで済みます。包丁やまな板も用意せず、使ったあとの洗い物が少なくて楽に。

Photo:ますえい

余ったネギはなるべくそのままの状態で保存。そうすればカットした状態よりも長持ちしやすくなりますよ。

お店のようなネギを自宅でも

ネギピィを使うと、ネギが料理とうまくマリアージュできます。包丁で切ったときの「ぶつ切り感」がなくなり、料理に自然に溶け込む薄さ。まるでお店のような仕上がりです。

カップラーメンやからあげ、パスタ。

Photo:ますえい

納豆なんかともうまく絡み合ってよりおいしさが引き立ちます。

Photo:ますえい

ネギをよく使う家庭なら、1,000円前後で料理の満足度が確実に上がるアイテム。ネギ好きは、試してみない手はないですよ。