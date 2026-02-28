Photo: mio

見ているだけでもきゅんとする。

パシフィコ横浜で3月1日まで開催中のカメラと写真映像の祭典CP+2026で見つけたのは、フィルムカメラといえばな「Polaroid」のカラフルなインスタントカメラ。

撮られている側から見えるレインボー柄と、ポップなボディカラーが本当にかわいくて。近年人気が再熱しているインスタントカメラですが、「Polaroid」は出来上がりの写真だけではなく使っている最中まで愛らしいとはね…。

世界最小のインスタントカメラ

Photo: mio 「Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ」1万6,880円（税込）

こちらが「Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ」。

Polaroidいわく世界最小だというこのインスタントカメラは手のひらに乗るくらい小さくて、そのサイズは105×84×62mmです。

Photo: mio

実際に写真を撮らせてもらうと、フィルム自体も世界最小でとてもコンパクト。スマホの裏に挟んだり、スケジュール帳のポケットに入れたりできるサイズ感でした。

Photo: mio

このどこにでも入るサイズ感だと、写真を集めたりシェアする楽しさが広がりますね。

自撮り用のミラーもついてた

Photo: mio 右上が「反射式セルフィーミラー」

自撮り用に「反射式セルフィーミラー」も完備。たとえば顔が見切れてたとなると、撮り直して貴重なフィルムを消耗してしまうけれど、これで大体の写りの確認はできるというわけです。

Photo: mio

本体は239gで軽くて小型だし、友達と会うときや旅行するときにはとりあえず持っていく気軽な使い方もできますね。このポップさと小ささとなら、スマホがあっても持ち出したいカメラになってくれそうです。

