まだまだ寒さの続く今の時期。「L.A.Fベスト」を1枚さっと羽織れば朝のルーティンを快適にこなせそうです。

フィルパワーは859。生体模倣技術を活用した人工羽毛を採用した「L.A.Fベスト」の特長を順番に紐解いていきます。

859フィルパワーを実現した人工羽毛の仕組み

暖かさのポイントは、ダウンボールの構造をマイクロレベルで再現した技術。独自開発の人工羽毛「エアフレーク®」は、天然ダウンの複雑な羽枝を模倣し、空気をたっぷり抱え込む設計になっています。

その性能は859フィルパワー。一般的なアウトドア製品の基準で見ても高い部類に入る数値で（※JIS L-1096A法による試験結果）、高品質なダウンと同等クラスの保温性を備えています。

帝人の素材技術「ミノテック」を採用

外層には、帝人が雨具から着想を得て開発した「ミノテック®」を採用。画像のような水滴がコロコロと転がるほどの撥水性で、雨や雪によって中綿の保温性能を損ないにくい仕様です。急に小雨が降ってきても、慌てずに過ごせるのは心強いですね。

天然コットンのような落ち着いたテクスチャも特長のひとつ。化学繊維特有のテカリを抑えた、都会的で落ち着いた印象を演出します。

国内の専門工場で丁寧に縫製

気に入ったモノを何カ月も何年も使い続けたいという方にとって、つくりのクオリティは見逃せないポイントです。

その点「L.A.Fベスト」は、帝人が厳選した日本国内の専門工場で職人の手で1着ずつ縫製されており、長く使える堅牢さと美しさを両立。袖を通すたびに、細部まで行き届いた仕上がりを感じられるはずです。

自宅で洗える、メンテナンスのしやすさ

汚れが気になったらすぐに自宅で洗えるのも嬉しいポイント。洗濯機で気軽に洗えて、乾燥機も使用可能と日常使いしやすい仕様となっています。

サイズはXSからLまでユニセクシャルデザインで展開されており、ご家族での愛用にもぴったり。素材の詳しいスペックやラインナップは、以下リンク先で確認してみてください。

