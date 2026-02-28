「史上初の女性総理」として高い人気を誇る高市早苗・首相だが、周囲との交流が少ない"人嫌い"もあって、その実像はあまり知られていない。本誌・週刊ポストはその仕事ぶりから日常生活、政治家としての来歴まで徹底取材。官邸での生活に迫った。【シリーズ第3回】

【写真】「サナ活」の代名詞となった高市早苗・首相愛用の老舗ブランドバッグ

官僚らを驚かせた "高市流"昼食スタイル

官邸では安倍元首相が「チーム安倍」と呼ばれた側近や秘書官らに裁量権を与えて仕事を任せたのと対照的に、高市首相はできる限り自分でやろうとするスタイルだという。

表敬訪問などの日程がない時に高市首相がこもるのが官邸の中にある"秘密部屋"だ。

「首相は官邸の中に自身がリラックスするための部屋を設けているそうですが、8人いる総理秘書官のうち、その部屋に出入りできるのは経産省出身の飯田祐二・首席秘書官と警察庁出身で安全保障担当の谷滋行・秘書官くらい。あと木原稔・官房長官が時々入る。周囲の人間への評価に大きく差が出るタイプで、他の秘書官は総理に呼ばれるまで入れないクローズドな空間になっている」（官邸関係者）

そこで秘書官ら官僚が作成した演説原稿や答弁案を細かい部分まで読み込むのだという。

「ここはわざと曖昧にしているのだから読み飛ばしてくださいという箇所まで細かくチェックし、答弁案などを赤ペンでびっしり修正する。政策に関する資料は公邸まで持ち帰って読んでいる。役人の言葉より資料を信用するタイプ」（同前）

そしてチェックを欠かさないのがトランプ大統領の発言やSNSでの発信だという。

「3月には訪米を予定しており、日米首脳会談に備えて相当読み込んでいる」（同前）

昼食を摂るのはそうした仕事の合間の時間だ。

安倍元首相をはじめ歴代首相は、昼は官邸の食堂から蕎麦やカレーなどを取り寄せ、部屋で秘書官らと一緒に食べるケースが多かった。だが、ここでも官僚らを驚かせる"高市流"があるようだ。

「総理は、昼食は皿や箸、フォークなども使いたがらない。食べるのはコンビニのおにぎりやコロッケ、牡蠣フライなど片手で食べられるもの。執務室のドアを閉めて1人で資料を読みながら食べていることが多い。買い出しは事務所の秘書に行かせることが多いようです」（官邸詰め記者）

ちなみに好物は豚まん、コロッケ、たらこ飯。名誉ソムリエの資格を持ち、酒はワインとキンキンに冷えた日本酒好きとして知られていたが、「最近は体調を気遣っているのかほとんど飲んでいない」（同前）という。

知る人ぞ知る大の愛煙家でもある。好みは高級紙巻きタバコ。官邸と公邸で1日1箱くらい開けると言われる。

「1回に3本くらい立て続けに吸うことも。リラックスしたい時には欠かせないみたいで、部屋で吸う時は靴を脱いでスリッパに履き替えるという自分ルールがあるようだ」（自民党担当記者）

"飲みニケーション"をしたがらない理由

自民党内では高市首相の「付き合い」の悪さがよく知られている。首相動静を見ても、就任以来、政治家や財界人などとの夜の会合はほとんどない。高市氏が"飲みニケーション"をしたがらないのは過去のトラウマがあるからだ。

本誌2022年3月18・25日合併号でのノンフィクション作家・常井健一氏によるインタビューで理由をこう語っている。

「たとえば、企業の社長さんや病院の院長さんが政策に賛同するから応援します、うちでミニ集会を開いてあげます、と。で、集会に行ったら、すぐに『高市早苗の愛人』と、実名で怪文書がまかれる。（中略）だから私は同僚議員と飲み会にも行かないので、付き合いが悪いって。それが私の弱みであるように報道されてましたけど、もう若い頃に懲りて、誰から誘われても、ほとんど行かないんですよ」

高市首相が総選挙の「当選祝い」で衆院議員にカタログギフトを配っていたことが報じられたが、高市氏は速報が出るとすぐにXに「数回に分けて夕食会を開催して欲しいとの要望もありましたが、施政方針演説の準備や答弁準備、今日の電話会談をはじめ外交日程まで考えると、それも困難でしたので、ささやかな品に致しました」と投稿。当選祝いでも「飲み会」を開くことはないようだ。

タイプの男性はフィギュアスケートの羽生結弦。「大ファンだった時期があるらしい」（同僚議員の1人）というが、自民党内で囁かれているのは官邸の側近議員たち。

「総理の数少ない側近である木原官房長官、尾崎正直・官房副長官、佐藤啓・官房副長官、露木康浩・官房副長官の4人は顔が似たタイプ。自民党の某幹部は、『高市氏は自分に楯突くタイプはあまり近づけようとせず、優男系が側近に揃っている』と言っていた」（自民党担当のベテラン記者）

（第4回につづく）

※週刊ポスト2026年3月13日号