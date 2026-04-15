シンガー・ソングライターのルイス・キャパルディ（29）が、米国で開催されている「コーチェラ・フェスティバル」で、F1ドライバーのルイス・ハミルトン（41）と間違えられたことをいじった。11日（現地時間）のジャスティン・ビーバーによるパフォーマンス中、ハミルトンが恋人と噂される有名セレブのキム・カーダシアン（45）と話している動画がネットで拡散されている。動画