「ここは座席ではありません」 【写真】座れないようになっています 一見、飛行機の座れないシートがSNS上で大きな注目を集めている。 「じゃあさ、君はなんなわけ？？？？」 と紹介したのは"ロケットアイドル"の宇推くりあさん（@clearusui）。 仕様は通常のシートと変わらないのだが、冒頭の文言が書かれ、お尻を置く部分が盛り上がっていて座れないようになっている。 いったいなんのために設けられているの