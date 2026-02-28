この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ミルクで育つと赤ちゃんは太りやすい」は俗説？意外と知らない母乳育児との“違い”

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「「ミルクで育つと赤ちゃん太りやすい」ってホント？」と題した動画を公開。12人の子どもを産み育てた助産師HISAKOさんが、「母乳育児とミルク育児で赤ちゃんの太り方に違いがある」という俗説の真偽について解説した。



動画の冒頭でHISAKOさんは、「母乳の子は固太り」「ミルクの子はぶよぶよ柔らかく太る」といった俗説について、「ホンマなんかな？」と疑問を投げかける。自身の助産院には様々な赤ちゃんが訪れるといい、「完全母乳でも3ヶ月検診で8kg、生後6ヶ月で10kgを超える子もいれば、完全ミルクでも細身で腕が『ちぎりパン』にならない子もいる」と具体的な例を挙げ、授乳方法だけで体型が決まるわけではないと指摘した。



HISAKOさんは、「母乳だから、ミルクだからという理由で赤ちゃんの太り方が変わるというのは、たくさんの赤ちゃんを見てきて感じません」と自身の経験から断言。むしろ、男女の性差による筋肉量の違いや、遺伝的な体質・個性の方が大きく影響すると説明する。



さらに、科学的な根拠として、2019年に厚生労働省が改定した「授乳・離乳の支援ガイド」に言及。このガイドラインには、「ミルクであれ母乳であれ、赤ちゃんが欲しがった時に欲しがるだけ与えていい」「その後の子どもの肥満発生率に差はありません」と明確に記載されていることを紹介した。



その上で、将来の肥満につながる可能性があるのは、1歳を過ぎて離乳食やおやつが始まる段階での食生活であると解説。乳児期にミルクや母乳で大きく育つこと自体は「肥満」ではなく、細胞の数が増えることなく一つひとつが大きくなっている「生理的なもの」であり、心配する必要はないと結論付けた。記事では、体重の数字に一喜一憂するのではなく、赤ちゃんの機嫌や発達の様子を総合的に見守ることの重要性を伝えている。