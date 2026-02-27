ÅÚÆü(28Æü¡Á)Ãë´Ö¤Ï¥³¡¼¥È¤¤¤é¤º¡¡°ìÅ¾Íè½µ¤ÏÅß¥³¡¼¥ÈÉ¬¿Ü¤ÎÆü¤â¡¡ÉþÁõÁª¤Ó¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü28Æü¤ÈÌÀ¸åÆü3·î1Æü¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÇºÇ¹âµ¤²¹20¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Íè½µÈ¾¤Ð¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÅß¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤ä¡¢ÆüÃæ¤ÈÄ«ÈÕ¤Îµ¤²¹º¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉþÁõ¤Ç¾å¼ê¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¡¡28Æü¡¦1Æü¤Ï4·îÊÂ¤ß¡¡3Æü¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¤Î½ê¤â
º£½µËö¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤ËÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤Ë3·î²¼½Ü¡Á4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤ÎÌÀÆü28Æü(ÅÚ)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡î¤È¡¢4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Î¤Û¤«¡¢ÌÀ¸åÆü3·î1Æü(Æü)¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¤â20¡î¤È4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¤Ç¤âÌÀÆü28Æü(ÅÚ)¤ÏºÇ¹âµ¤²¹5¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥È¤È¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¦¼êÂÞ¤Ê¤É¤Ç¤â½Ð¤«¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢2Æü(·î)¤«¤é3Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤òÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë3Æü(²Ð)¤ÏÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë´Ö¤Ç¤â10¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤È´¨¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¿å¤ò¤Ï¤¸¤¯ÁÇºà¤Î¾åÃå¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î»þ´ü¤ÏÄ«ÈÕ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¾åÃå¤ÎÃ¦¤®Ãå¤Ê¤É¤Ç¾å¼ê¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨ÃÈ¤ÎÊÑ²½¤ÏÉþÁõ¤Ç¥«¥Ð¡¼¡¡µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ï?
¾å¤Î¿Þ¤Ïµ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ 5¡îÌ¤Ëþ
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¡¢ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤â»È¤Ã¤Æ¡¢´¨¤µ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ 5¡î°Ê¾å10¡îÌ¤Ëþ
ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤Ç¡¢ÅßÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈ¤«¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ë¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ 10¡î°Ê¾å15¡îÌ¤Ëþ
µ¤²¹¤¬15¡îÌ¤Ëþ¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¸ü¼ê¤Î¤â¤Î¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£10¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÇö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ 15¡î°Ê¾å20¡îÌ¤Ëþ
¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ë¤Ê¤É½Å¤ÍÃå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ 20¡î°Ê¾å25¡îÌ¤Ëþ
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëµ¤²¹¤Ç¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¦ 25¡î°Ê¾å
¾¯¤·Êâ¤¯¤È´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢È¾Âµ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ïµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¤Î¶¯¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÉ÷Â®¤¬1¥á¡¼¥È¥ëÁý¤¹¤È¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï1¡î²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤Ï°ìËç°áÉþ¤òÂ¿¤¯½Å¤Í¤ë¡¢¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤òÃå¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤äÉ÷¤âÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£