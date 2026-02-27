ココリコ遠藤の妻、体調不良から復活した子ども達の療養中の様子「飛び跳ねたり走り回ったり」

お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが26日に自身のアメブロを更新。体調を崩していた子ども達が回復したことを報告した。

この日、まさみさんは「復活」というタイトルでブログを更新し「やっと、子供たち完全復活しました」と報告。しかし「重症化せずに割と元気でいてくれたのはありがたいんだけど」と前置きしつつ「咳出たり38°C以上熱があったりするのに飛び跳ねたり走り回ったり」と療養中の子ども達の元気すぎる様子を明かした。

続けて「なんでそんなに元気なわけ？うちの子たちなんで学校休んでるんだっけ？って疑問に感じたことが何回もあったよ」と本音を吐露。「2人とも家にいるから兄弟喧嘩もしてたし。外も出られないしオセロ何十回やったか」と自宅での過ごし方についてつづった。

また、まさみさんは「親子丼&手羽元煮込み」や「ミートソース」などを作り置きしたことを写真とともに報告。さらに「外食もできないから家で楽しめるもの探してたら このグレフルサワーが美味しすぎて買い溜めした」とお気に入りの商品を紹介し「グレープフルーツ食べてる！？ってくらいジューシーで美味しいのー」と絶賛し、ブログを締めくくった。