『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）が2026年2月15日（日）にIGアリーナにて開催され、アーティストライブに宮世琉弥が登場した。

主演ドラマ主題歌を含む2曲を披露

2019年に俳優デビューを果たすと、若手の登⻯門とされるCMに大抜擢され、2025年はドラマ『いつか、ヒーロー』や初単独主演映画『顔だけじゃ好きになりません』など数々の話題作に出演する一方、アーティストとしても10〜20代を中心に幅広い層から人気を集め、2025年1月には東京・国立代々木競技場第一体育館で初のワンマンライブ、イベントを2days成功させるなど、マルチな才能を発揮し続けている宮世琉弥がアーティストライブに登場。

自身が主演を務めたドラマ『スノードロップの初恋』の主題歌となった『白く染まる前に』と、『Be Alright』の２曲を披露。曲中に「愛知、I Love You！！」と叫んで照れくさそうに笑う姿もあり、トークでは「ツアーでまた愛知に来るので、ぜひチェックしてください！」と告知。会場を巻き込んでの表情豊かなパフォーマンスで場内をポップな雰囲気に包み込んだ。

イベント概要

【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:13

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、山口綺羅（Girls²）、山粼天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか ※50音順 全43名

●モデル

今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手羽先センセーション)、増田有沙、松山綺利（手羽先センセーション）、三浦舞華、村上なずな ※50音順 全8名

●ゲスト

WEESA（PSYCHIC FEVER）、浮所飛貴（ACEes）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 ※50音順 全27名

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE ※50音順 全10組

●シークレットアーティスト

ACEes 全1組

●オープニングアクト

ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A ※50音順 全3組

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈 ※50音順 全2名

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト