タレントの小島瑠璃子（32）が26日、ABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。飲食店経営について、ゆきぽよことモデルの木村有希（29）に助言した。

21年に知人男性が違法薬物使用の疑いで逮捕されていたことが報じられ、芸能活動自粛を余儀なくされたゆきぽよ。今回は、再起と夢だった飲食店開業のために自身の資産である衣服を売却した。

飲食コンサルトから飲食経営の厳しさを教わり、テンションが下がるゆきぽよに、小島は「伝えたいことがある」と切り出し「これを見て、（ゆきぽよが）成功しそうと思った人はほとんどいないと思う。やるなら絶対に見返して成功してほしい。無理そうだったら辞めることも決断の1つ。無理だと思ったら、実力が合わなかっただけだから、実力を上げて出直すことも選択肢に入れてほしい。絶対に何かの勉強が必要で、“知らない”を言い訳にできない世界。何の勉強を1番楽しくできるのかを考えると勉強が苦痛じゃないかもしれない」とアドバイス。

「現実厳しい」と泣きそうになるゆきぽよに、小島は「大丈夫だよ。これからいいこといっぱいあるよ。絶対に失敗してほしくないからさ」とエールを送った。