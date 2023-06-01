アンジャッシュの渡部建が、コンビの代名詞とも言える“すれ違いコント”の台本を査定に出すと、まさかの金額に共演者が「泣きそう」になる場面があった。【映像】アンジャ渡部が査定に出した名作すれ違いコント『アルバイトの面接』1993年に結成されたアンジャッシュは、「すれ違いコント」でブレイク。『爆笑オンエアバトル』で番組史上初となるコントでの優勝を果たし、『エンタの神様』では15年以上出演するレジェンドコン