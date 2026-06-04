タレントの小島瑠璃子（32）が、2日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。日常生活で感じている“スマホ盗聴疑惑”への不満を打ち明けた。【写真】番組では2歳の息子との2ショットも公開した小島瑠璃子同番組は、登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるトーク番組。この日は「すでに人間を超えた!? AIの脅威 恐怖の未来年表SP」と題し、AIが人類を超える未来や仕事