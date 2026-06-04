タレントの小島瑠璃子（32）が、2日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。2歳の息子にまつわる“不思議な体験”を明かし、共演者たちを驚かせた。【写真】番組では2歳の息子との2ショットも公開した小島瑠璃子番組では「すでに人間を超えた!? AIの脅威 恐怖の未来年表SP」と題し、AIが人類を超える未来や不老不死の可能性について議論を展開。AIエンジニアで参議院議員の安野貴博氏が、人間の意識