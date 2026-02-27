CANDY TUNE、⾼速インターネット「Starlink」を⽤いた“空の上からの⽣配信イベント”を日本初開催
CANDY TUNEが、3月2日に遊覧⾶⾏および機上からの⽣配信イベントを開催することを発表した。
本配信は、2⽉26⽇よりZIPAIRが導入を開始した⾼速インターネット「Starlink」を用いて実施される。「Starlink」の導⼊により、これまでの機内インターネットの常識を覆す「超⾼速通信」が全便・全席無料で可能になり、機内の体感時間が短くなるという。
今回のイベントでは、約10,000mの空の上と地上をリアルタイムでつなぎ、ライブ配信を通じてZIPAIRが提供する新しい機内体験の姿を届けるとのことだ。
なお当⽇は、メンバーが機内で考案した「新しい機内での過ごし⽅」を実践するほかオンラインゲームの実況配信など、Starlinkの速度を最⼤限に活かしたコンテンツも実施される予定だ。
◾️ライブ配信概要
配信⽇時：2026年3⽉2⽇(⽉) 20:00 〜 21:00（予定）
配信先：https://www.youtube.com/@ZIPPYCLUB
▼出演者
・CANDY TUNE（桐原美⽉、福⼭梨乃、⼩川奈々⼦、南なつ、⽴花琴未、宮野静、村川緋杏）
・⽊村ミサ（MC・進⾏）
▼配信内容：
・空の上からのオンラインゲーム実況配信
・CANDY TUNEプロデュース！オリジナル企画
・「倍倍FIGHT!」機内特別バージョン
◾️3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」
発売日：2026年4月22日（水）
購入：https://lnk.to/87g66umy
初回限定盤： KLC_10013 3,000円（税込）
CANDY TUNE盤： KLC_10014 1,800円（税込）
通常盤：KLC_10015 1,200円（税込）
＜予約者優先 先着オリジナル特典＞
▼Amazon.co.jp
形態別メガジャケ
・初回限定盤：立花琴未、南、宮野デジタルサイン入りメガジャケ
・CANDY TUNE盤：「小川、福山デジタルサイン入りメガジャケ」
・通常盤：「桐原、村川デジタルサイン入りメガジャケ」
▼TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：立花琴未 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：立花琴未 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼HMV（オンライン含む／一部店舗除く）
・初回限定盤：小川奈々子 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：小川奈々子 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼楽天ブックス
・初回限定盤：桐原美月 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：桐原美月 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼セブンネットショッピング
・初回限定盤：村川緋杏 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：村川緋杏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼ネオウィング
・初回限定盤：宮野静 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：宮野静 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・初回限定盤：南なつ デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：南なつ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼Sony Music Shop
・初回限定盤：福山梨乃 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：福山梨乃 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
▼応援店共通特典
・初回限定盤：集合A写 デジタルサイン入りA4サイズポスター
・CANDY TUNE盤／通常盤：集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)
※応援店特典の対象店舗は追って告知いたします。
※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※一部オンラインショップでは“特典対象商品ページ”と“特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入の際にご希望される商品ページをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
▼リリースイベント
2月22日（日）【千葉】セブンパークアリオ柏
2月28日（土）【千葉】豊砂公園 野外特設ステージ（イオンモール幕張新都心・横）
3月1日（日） 【大阪】南港ATC 海辺のステージ
3月22日（日）【大阪】大特典会
3月29日（日）【東京】大特典会
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※今後も日程は追加予定です。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
関連リンク
◆CANDY TUNE オフィシャルサイト
◆CANDY TUNE オフィシャルX
◆CANDY TUNE オフィシャルInstagram
◆CANDY TUNE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CANDY TUNE オフィシャルTikTok