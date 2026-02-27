2人乗りのソリに重なり合って乗る、ふたりの男の子。北海道に住む兄弟が、幼稚園から帰る様子を撮影した動画がInstagramで話題です。動画に出てくるのは、4歳のお兄ちゃんと2歳の弟くん。北海道ならではの光景に、「雪国らしくて素敵！」「羨ましい♡」と反響が寄せられました。



長男くんの幼稚園が終わり、ソリでお迎えに来た次男くんとママ。2人乗りのソリに長男くんが寝転がり、長男くんに抱き着くような姿勢でおおいかぶさる次男くん。ボーっと周りの雪を眺めながら、とても気持ちが良さそうなふたりが映し出されます。



『ズズーッ』と、雪の上を滑っていく音が響き、振動が気持ち良いのかふたりともウトウト……。絶妙なバランスを保ったまま、重なり合って固まるふたりがクスッと笑いを誘い、「道ゆく人に、変な目で見られた（笑）」とテロップを添えるママ。



そして自宅に到着すると、体勢を変えて縦に並んで寝転がり、気持ちよく休んでいる様子のふたり。「着きましたよ？」とママが言うと、「うるさいっ」と、小さな声でニヤリと笑いながらつぶやく長男くん…！可愛らしい「うるさい」に、ママは思わず笑ってしまいます。



幼稚園の用意が入ったリュックがちょうど枕になり、リラックスした様子で動こうとしない長男くん。ソリの縁ギリギリで寝転がる次男くんも、眠ってはいないものの、ボーっと一点を見つめてぴくりともしません。ママが「寝るの？」と聞くと、首を横に振り、寝ないと答える長男くん。



ママの優しい笑い声とともに、「特にオチはないです。」というテロップが添えられます。そのまま眠ってしまいそうな、ふたりの姿で動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠fjen_a08）に話を聞きました。転勤の多いパパの影響で、福島から北海道、富山から山形、そして神奈川を経由してまた北海道と様々な地で生活する様子を投稿しています。



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「こんなに多くの方に見ていただけたことに、とても驚きました。私自身も札幌に越してきて、このようなソリ文化を知ったので『珍しい光景だよなぁ』と、シェアできて嬉しいです！」



ーーソリに乗っての移動は、北海道ではよく見る光景でしょうか？



「我が家では、幼稚園の行き帰りがソリだと喜んでくれるので、ソリ移動は多いです！私の体力と次男の気分を見ながらになりますが…。札幌では、ソリで幼稚園の送迎や、お買い物している方もたくさんいます！」



ーー息子さんたちは、雪が好きですか？



「実は息子たちは、雪がそんなに好きじゃなかったんです（寒さが好きではない）。最近になって、雪で楽しく遊べるようになってきたように思います！」



ーー転勤族だというご家族。北海道での生活、子育てで楽しいと感じること、大変だと感じることを教えてください。



「富山や山形のときも、豪雪地帯に住んでいました。ですが、やはり札幌ほど雪が毎日降るということはなかったので、雪のシーズンの北海道は過酷だなぁと感じます…。



楽しいことは、自然がたくさんあるのに、少し移動すれば都会で、両方楽しめることです。あとは、食べ物が美味しいです。公園もたくさんあり、広いので子どもたちものびのびと遊べるところです！大変なことは、やっぱり雪です……。特に子どもたちの防寒具を嫌がられることと、朝にそれを着せることですね」



ーー子育てをされているなかで、大切にしていることは？



「大切にしていることは、そんなにないかもしれません。自分の好きな事をたくさん見つけて、元気に健康でいてくれたらそれで充分かなと思います！」



雪の多い地域でしか見ることができない、珍しい送迎の様子に多くのコメントが寄せられました。



「こんなに可愛い『うるさい』は初めてww」

「可愛すぎる。ソリの振動がまた眠りを誘ったのかしら」

「雪国の送り迎えって可愛いですね♡初めて知りました！リラックスしていいね」

「懐かしい♡もと北海道民です。私も小さい頃、いつも母に引っ張ってもらっていましたw」

「雪国ならではなんですね（笑）。可愛すぎます♡こちらは南国なのでうらやましいです」



