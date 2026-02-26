ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が２６日、『家のお悩み解決ＳＰ！』と題して放送され、プロゴルファーでタレントの東尾理子（５０）らが登場した。

番組では、東尾＆石田純一（７２）夫妻、長男（１３）、長女（９）、次女（７）の家族５人が暮らす賃貸の一軒家を訪問。１３年前に都内一等地に約３億円の豪邸を所有していたが、コロナ禍の緊急事態宣言中のゴルフなどが報道され、テレビ出演など仕事が消滅。石田は「コロナのアレで行儀悪いとか叩かれて、ＣＭ９社かな…（あったのが）２社になり、１社になり…」とバッシングを受けた日々を振り返り、「生活のため、食うために」と千葉・船橋で焼き肉店「ジュンチャン」をオープンしたことを説明した。

現在はほぼ毎日、店に出て、閉店まで接客や目ニュー開発などを担当。終電で１時間半かけて帰宅していることが紹介された。

東尾は、クローゼットなど片付けられない夫に代わり、番組に片付けを依頼。真夜中に、見違えるほど綺麗になったクローゼットを見た石田は、呆然。「どうするの？」「追い出されるの？」と不安げに妻に質問。番組側が企画を説明すると、ようやく笑顔が戻り、「こんなに整理して」「いいとこだね」と喜んでいた。