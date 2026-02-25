金利1.25％のSBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」に100万円を1年間預けたら利息はいくら？（2026年2月）
Q. 金利1.25％の、SBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」に100万円を1年間預けたら、利息はいくら？2月に入りメガバンクが一斉に預金金利を引き上げましたが、ネット銀行の方が依然として高金利です。特に積極的に金利を引き上げているSBJ銀行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」に注目している方も多いのではないでしょうか。
そこで100万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみました。
A. 年1.25％なら税引前1万2500円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約9960円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、SBJ銀行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」（1年・金利1.25％）は注目度が高い商品です。
金利が引き上げられたといってもメガバンクの定期預金は、1年ものが年0.40％。それに比べるとかなり高水準の金利といえるでしょう（いずれも、2026年2月16日時点の金利）。
では、100万円を1年間預けた場合、受取利息はどのくらいになるのでしょうか。
年1.25％の場合、税引前の利息は1万2500円、そこから20.315％の税金が引かれた受取額は約9960円になります。
一方、メガバンクの定期預金（年0.40％）では、税引前で4000円、税引後ではおよそ3187円で、1年で約3倍もの差が生じることになります。
1人につき開設できるのは1口座限定SBJ銀行は、韓国を代表する新韓金融グループ傘下の「新韓銀行」が全額出資する銀行です。1986年に新韓銀行の海外拠点として日本で事業を開始し、外資系銀行としては国内で2番目に金融庁の免許を取得しています。
同行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、その名の通り、預け入れできる上限額が100万円とやや低めに設定されている商品で、代わりに優遇金利が適用される点が特徴です。ただし、1人につき開設できるのは1口座と限定されています。
また、はじめてSBJ銀行で口座開設するなら、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」もおすすめです。金利はさらにおトクな年1.35％。預入金額は10万円からで、1人500万円まで利用が可能です。
定期預金は、預金保険制度により1000万円までの元本とその利息が保証されていますが、途中で解約すると適用金利が大幅に下がってしまいます。利用する際は、当面使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
