MFSが運営する住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」は4月1日、「住宅ローンに関する意識調査」の結果を発表した。同調査は3月、住宅購入検討者・住宅ローン利用者1,000名を対象に、インターネットで実施した。住宅ローンを決める際に、参考にした情報源はどれですか？直近1年以内に住宅ローンを借り入れた人に、住宅ローンを決める際に参考にした情報源について尋ねたところ、「SNS」(51%)が最も多く、「比較サービス」(45%