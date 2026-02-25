大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、2月25日の放送に毒蝮三太夫が出演した。長生きをしてきた自身ならではのエピソード、楽しい老後を過ごすために必要という「3つのベル」について語った。

毒蝮三太夫「（大竹まことに）あなたは『水戸黄門』の黄門様っぽくなってきたよ。俺より10歳ぐらい若いけど貫禄が出てきて」

大竹まこと「そんなに褒められるもんじゃない。やめてくださいよ。いまは『ジジイ、ババア』と言われる人たちが蝮さんより年下になって」

毒蝮「俺が大ジジイになって。たとえば俺が100まで生きたとする、あと10年だね（今年90歳）。100で『ババア、ジジイ』って、年下だよね。それを言ったらおもしろいね」

大竹「『この死にぞこない！』、おまえだよ、っていう（笑）」

毒蝮「てめえのこと忘れるな、って（笑）。まことちゃんの周りも具合が悪かったり、召されたりしてな」

大竹「みんな死んじゃうんだもの。イヤになる」

毒蝮「森繫久彌さんが弔辞の大家だったんだよ。弔辞ばっかりやらされて、うまいから皆さん、喜んで。松山英太郎や竹脇無我ら、若い人たちが亡くなったじゃない。『なんで、おまえたちが先に。俺は戦争に行っているんだ、大陸で苦労して。そんな話をするやつがいなくなるじゃないか』と怒っていた。だから長生きというのもつらいよ。105歳で亡くなった日野原（重明）先生っていたでしょう。聖路加の名医」

大竹「はい、名医」

毒蝮「ずいぶん仕事させていただいて。あの方が言うには『長生きもいいけど、つらい。友達がいないし、何言っても、はいそうですかと聞いてくれるばかり。違うだろう、と言う人がいないんだ』と。だから俺ね、ウソをついていいんだ、と言った」

大竹「蝮さんはウソを？」

毒蝮「最初から本当のことを言っていたし、本に書いていたからね（笑）。大竹まことはどうかわからないけど、ウソつかない人生で来た、ということは誇りだね。まずいことは言っていないよ」

大竹「今度の御本（玉袋筋太郎との対談本『愛し、愛され。』。販売中）に蝮さんは名言を残しています。講演会で、楽しい老後を迎えるために必要な3つのベルがある、と」

毒蝮「俺と玉袋筋太郎とで30歳ぐらい違うんだけど、彼が俺にいろいろ聞きたい、というのでね。3つのベルはまず『食べる』。さらに『しゃべる』。それから『調べる』。いまは調べないじゃない。スマホでもいいから調べたほうがいい。いまエビデンスやアイデンティティなど、英語がたくさん出てくるでしょう」

大竹「しばらくエビデンスだなんだ、わからなかった」

毒蝮「3つのベルがボケ防止になる、と」