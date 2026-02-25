淡路島の人気エリア「NARUTO＆BORUTO 忍里」で、7周年を記念した期間限定イベントが始まります。

2026年3月20日から5月31日までの来場者全員に、オリジナルステッカーを配布する企画です。

作品ファンにうれしい“壱の巻”の記念施策として注目されています！

ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO忍里7周年記念イベント」

実施期間：2026年3月20日（金）〜5月31日（日）営業時間：10:00〜22:00（最終受付20:00）実施場所：ニジゲンノモリ内「NARUTO＆BORUTO 忍里」料金：無料

「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、「NARUTO-ナルト-」と「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」をテーマにした体験型アトラクションエリアです。

同エリアは兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にあり、巨大な火影岩などで木ノ葉隠れの里の世界観を再現しています。

今回の7周年企画では、来場特典として記念ステッカーを受け取れる期間が設けられました。

壱の巻ステッカー配布の内容

ステッカーデザイン数：4種類配布条件：数量限定（なくなり次第終了）

壱の巻では、期間中に来場した人へ7周年オリジナルステッカーが配布されます。

配布物はランダムで渡されるため、どの絵柄に当たるかを含めて楽しめる仕様です。

来場記念として残しやすいコレクション企画です。

第七班・尾獣・暁の4テーマ構成

第七班デザイン数：2種類（NARUTO／BORUTO）その他デザイン数：2種類（尾獣／暁）

7周年に合わせて、第七班を軸にした2系統のデザインが用意されています。

さらに尾獣と暁が加わることで、作品内でも人気の高いモチーフを幅広く押さえた構成になっています。

世代違いのファンが語りやすいラインナップです。

忍里エリアで体感できる世界観スケール

火影岩の高さ：約11m立体アトラクション階層：3階建て里内ミッションの印の数：12個

エリア内には高さ約11mの火影岩が設置され、遠目でも忍里らしい景観が伝わる作りです。

印を結んで進む立体アトラクションや12個の印を集める任務型コンテンツがあり、歩きながら物語に入れる導線になっています。

展示を見るだけで終わらない参加型体験です。

来場前に確認したい参加条件

ステッカー受け取り料金：無料必要条件：別途アトラクション入場チケット地の巻〜外伝〜参加時の必要チケット数：2種

ステッカー配布自体は無料ですが、受け取りには忍里エリアへの入場が必要です。

エリア内の追加コンテンツを遊ぶ場合は、専用チケットが必要なプログラムもあるため、当日の回り方を先に決めるとスムーズです。

特典受け取りと体験を両立しやすい事前確認ポイントです☆

7周年の節目に合わせた特典配布は、作品世界を楽しむ1日の満足度を上げてくれる企画です。

春のおでかけで忍里を訪れるなら、記念ステッカー配布期間を狙うとさらに楽しみが増えます。

【第七班と暁の限定デザインを集めたい！

ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO忍里7周年記念イベント」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ステッカー配布はいつからいつまでですか？

2026年3月20日（金）から5月31日（日）までです。

Q. ステッカーは何種類ありますか？

第七班（NARUTO）、第七班（BORUTO）、尾獣、暁の全4種類です。

