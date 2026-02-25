第七班と暁の限定デザインを集めたい！ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO忍里7周年記念イベント」
淡路島の人気エリア「NARUTO＆BORUTO 忍里」で、7周年を記念した期間限定イベントが始まります。
2026年3月20日から5月31日までの来場者全員に、オリジナルステッカーを配布する企画です。
作品ファンにうれしい“壱の巻”の記念施策として注目されています！
ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO忍里7周年記念イベント」
実施期間：2026年3月20日（金）〜5月31日（日）営業時間：10:00〜22:00（最終受付20:00）実施場所：ニジゲンノモリ内「NARUTO＆BORUTO 忍里」料金：無料
「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、「NARUTO-ナルト-」と「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」をテーマにした体験型アトラクションエリアです。
同エリアは兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にあり、巨大な火影岩などで木ノ葉隠れの里の世界観を再現しています。
今回の7周年企画では、来場特典として記念ステッカーを受け取れる期間が設けられました。
壱の巻ステッカー配布の内容
ステッカーデザイン数：4種類配布条件：数量限定（なくなり次第終了）
壱の巻では、期間中に来場した人へ7周年オリジナルステッカーが配布されます。
配布物はランダムで渡されるため、どの絵柄に当たるかを含めて楽しめる仕様です。
来場記念として残しやすいコレクション企画です。
第七班・尾獣・暁の4テーマ構成
第七班デザイン数：2種類（NARUTO／BORUTO）その他デザイン数：2種類（尾獣／暁）
7周年に合わせて、第七班を軸にした2系統のデザインが用意されています。
さらに尾獣と暁が加わることで、作品内でも人気の高いモチーフを幅広く押さえた構成になっています。
世代違いのファンが語りやすいラインナップです。
忍里エリアで体感できる世界観スケール
火影岩の高さ：約11m立体アトラクション階層：3階建て里内ミッションの印の数：12個
エリア内には高さ約11mの火影岩が設置され、遠目でも忍里らしい景観が伝わる作りです。
印を結んで進む立体アトラクションや12個の印を集める任務型コンテンツがあり、歩きながら物語に入れる導線になっています。
展示を見るだけで終わらない参加型体験です。
来場前に確認したい参加条件
ステッカー受け取り料金：無料必要条件：別途アトラクション入場チケット地の巻〜外伝〜参加時の必要チケット数：2種
ステッカー配布自体は無料ですが、受け取りには忍里エリアへの入場が必要です。
エリア内の追加コンテンツを遊ぶ場合は、専用チケットが必要なプログラムもあるため、当日の回り方を先に決めるとスムーズです。
特典受け取りと体験を両立しやすい事前確認ポイントです☆
7周年の節目に合わせた特典配布は、作品世界を楽しむ1日の満足度を上げてくれる企画です。
春のおでかけで忍里を訪れるなら、記念ステッカー配布期間を狙うとさらに楽しみが増えます。
【第七班と暁の限定デザインを集めたい！
ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO忍里7周年記念イベント」】の紹介でした。
よくある質問
Q. ステッカー配布はいつからいつまでですか？
2026年3月20日（金）から5月31日（日）までです。
Q. ステッカーは何種類ありますか？
第七班（NARUTO）、第七班（BORUTO）、尾獣、暁の全4種類です。
