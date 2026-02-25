¡Ú·Ð±Ä¼ÔÉ¬¸«¡Û»ñ¶â·«¤ê¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëNG·Ð±Ä¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú·Ð±Ä¼ÔÉ¬¸«¡Û»ñ¶â·«¤ê¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëNG·Ð±Ä¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£1Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î·Ð±Ä»ØÆ³¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¹ç³Ê¼Ô¡¦»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¤¿ºÝ¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¹ÔÆ°¡×¤ò´í¸±ÅÙÊÌ¤Ë²òÀâ¤·¡¢ÅÝ»º¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤Í¥Àè½ç°Ì¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ëµç¤·¤¿ºÝ¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¡Ö¥ì¥Ù¥ë1¡×¤«¤é¡Ö¥ì¥Ù¥ë5¡×¤Þ¤Ç¤Î5ÃÊ³¬¤ÇÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë1¤Ï¡Ö¼è°úÀè¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤STOP¡×¤À¡£»ÅÆþ¤ìÀè¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò»ß¤á¤ì¤Ð¾¦ÉÊ¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¦Çä¼«ÂÎ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤´üÆüÁ°¤ËÀ¿¼Â¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»Ô¥Îß·»á¤ÏÀâ¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ê¥ì¥Ù¥ë2¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÂÚÇ¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ì±´Ö´ë¶È¤è¤ê¤â¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÊý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏµÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢º¹²¡¤¨¤Ê¤É¤Î¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ë½Ð¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»ö¶È·ÑÂ³¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤µ¤òÁý¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë3¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤½ê¡Ê¹â¶âÍø¤ä¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡Ë¤«¤é¼Ú¤ê¤ë¡×¤³¤È¡£ÌÜÀè¤Î¸½¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹â¤¤¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢Íø±×Î¨¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¡¢Éü³è¤ÎÆ»¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë4¤Ï¡ÖÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤Ç¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡×¡£Á°¶âÍß¤·¤µ¤ËÀÖ»ú³Ð¸ç¤Ç¼õÃí¤·¡¢ÉéºÄ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤À¡£¤½¤·¤ÆºÇ¤â´í¸±¤Ê¥ì¥Ù¥ë5¤¬¡Ö½¾¶È°÷¤Ø¤ÎµëÎÁÌ¤Ê§¤¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£½¾¶È°÷¤¬À¸³è¤Ç¤¤º¤ËÂà¿¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢²ñ¼Ò¤Ï»ö¼Â¾å¤Î»à¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎNG¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤¿¾å¤Ç¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Þ¤º¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤ÎÊÖºÑ¤ò»ß¤á¤ë¡Ê¥ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ë¡×¤³¤È¤À¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¼è°úÀè¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò»ß¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤Ø¤Î¸µËÜÊÖºÑ¤ò°ì»þÅª¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Î¤¬·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤Ù¤½ç½ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤é°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤È»Ô¥Îß·»á¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤³¤½ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜÀè¤Î¸½¶â³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¿®ÍÑ¤ä¾Íè¤ÎÍø±×¤òÀÚ¤êÇä¤ê¤·¤Ê¤¤È½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun