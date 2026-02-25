Âç¿¹¸µµ®¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù¤è¤ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö0.2mm¡×MV¸ø³«
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¥½¥í³èÆ°5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2·î24Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö0.2mm¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö0.2mm¡×¤Ï3·î27ÆüÁ´¹ñ¸ø³«±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¤½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥¹Ää¤Ç¤¢¤ê¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¦½Õ¤Î¤Ò¤È»þ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²È¤Ëµ¢¤ëÍ¼Êë¤ì»þ¡£¥Ð¥¹¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¾èµÒ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£±«¤ÎÆü¡¢µ¨Àá¤¬½ä¤Ã¤ÆÀã¤Î»Ä¤ëÅß¤ÎÆü¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¡¢²ÆµÙ¤ßÁ°¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¨¡¨¡¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Í§¿Í¤È¤Ï¤·¤ã¤°³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç°Å¤¤µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Æü¤Ï1Æü¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
Âç¿¹¸µµ®¤ÏÁë±Û¤·¤Ë¤½¤ó¤ÊÂº¤¤Æü¾ï¤ò¸«¼é¤ê¡¢Í¥¤·¤¯²Î¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢²ÈÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¾ï¤¬Áë¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¡¢²¹¤«¤¤¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë²¿µ¤¤Ê¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¤Æü¾ï¤¬Èþ¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯2·î24Æü¤Ë1st¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ØFrench¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¡¼¥ÈÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿Âç¿¹¤Î¥½¥í1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢³ÆºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖFrench¡×¡ÖMidnight¡×¡Ö³¨²è¡×¤ä¡¢³Ú¶Ê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¤¬°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¡×¡¢NHK E¥Æ¥ì¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡Ù(¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î)¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¤³¤¿¤¨¤¢¤ï¤»¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢3·î27Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö0.2mm¡×¤ò´Þ¤à6¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤È¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥°¥Ã¥º6¼ï¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¢£1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù
2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)È¯Çä
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/mo_oitoma_ec
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/mo_oitoma
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1_French
2_¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê
3_Midnight
4_³¨²è
5_¤³¤¿¤¨¤¢¤ï¤»
6_0.2mm¡¡¢¨¿·Ï¿¶Ê
¢£±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡Ù
3·î27Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
ÇÛµë¡§¥¯¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹
¢§¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
»³»þÁï¿¿¡¡¿ûÌîÈþÊæ
Æî¶×Æà¡¡ÅÄÃæ°ÎÅÐ¡¡¡¿¡¡À¾Ìî¼·À¥
²®Ìî¤ß¤«¤ó¡¡Ä«°æÂçÃÒ¡¡Æ£ËÜº»µª¡¡¥ª¥é¥¥ª¡¡¶âß·ÈþÊæ¡¡»Ô¸¶çýè½¡¡¾¯Ï©Í¦²ð
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ : ÃæÀî½Ù
¼çÂê²Î¡§Âç¿¹¸µµ®¡Ö0.2mm¡×(¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ / EMI Records)
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÄÔËÜ¼î»Ò¡¡Æ£ËÜ´¾¡¡±§ÅÄÀîÇ«¡¡ÅÄ¸ýÍº²ð¡¡¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²¬¤Ò¤È¤ß
¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§±ÛáÄÍÛ»Ò¡¡¥é¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»°¶¶Í´Ìé
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿ùÅÄ¼÷¹¨¡¡²»³Ú¡§Moshimoss
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ìäÀ»ÐÔ¡¡¾ÈÌÀ¡§Æ£°æÁï»Ë¡¡Èþ½Ñ¡§¾¾ËÜÎÉÆó¡¡Áõ¾þ¡§È¬ÌÚ·½
Ï¿²»¡§ÎëÌÚ·òÂÀÏº¡¡ÊÔ½¸¡§ÁêÎÉÄ¾°ìÏº¡¡²»¶Á¸ú²Ì¡§±ºÀî¤ß¤µ¤¡¡
°á¾Ø¡§°¤Éô¸øÈþ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Æ£¸¶Îè»Ò
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§ÅìÊ¿¼·Æà¡¡½õ´ÆÆÄ¡§°ÂÃ£¹ÌÊ¿¡¡À©ºîÃ´Åö¡§Ìð¸ýÆÆ»Ë¡¡
À½ºî¡§±Ç²è¡Ö90¥á¡¼¥È¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
À½ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó : ¥À¥Ö¡¡ÇÛµë¡§¥¯¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹
½õÀ®¡§Ê¸²½Ä£Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ÈñÊä½õ¶â(ÆüËÜ±Ç²èÀ½ºî»Ù±ç»ö¶È) | ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ
©2026±Ç²è¡Ø90¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°HP¡§movie90m.com
¸ø¼°X¡§@movie90m
