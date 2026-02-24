¡Ö¥Ò¥¸¤Î¾õÂÖ¤Ï10¡ó¡×¤Ç¤âÏÆËÜÍºÂÀ¤¬£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¤òÏ¢ÇÆ¡¡·è¤á¼ê¤Ï£²ÆüÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤È»ûºê¹ÀÊ¿¤Î³Ð¸ç
¡Ú²Ð¤Î¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿£Çµ¡Û
£Çµ¤Ç11ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡¡photo by Photoraid
¡Ö¾¡¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡£Çµ¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢ÇÔ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤·¤á¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤Î£Çµ¡ØÂè41²ó ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÇÕÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡Ù¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Ç®Àï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¡£2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ¤ÏÇÑ»ß¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉºÆ³«¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç®Îõ¤ÊÃÏ¸µ¤Î¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ·ú¤µ¤ì¤¿Éü¶½¤Î¾Ú¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î500m¥Ð¥ó¥¯¤«¤é400m¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ÇºÆ³«¤·¡¢Àè·î¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡£2012Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë"²Ð¤Î¹ñ"¤Ë¶¥ÎØ¤Î£Çµ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¤Î´ð½à¤Ë¡¢Áª¹Í´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö³ÆÅÐÏ¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÊ¿¶Ñ¶¥ÁöÆÀÅÀ¤¬£±°Ì¤Î¼Ô¡×¡ÖÁ´¹ñ£¸ÃÏ¶è¤´¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¶¥ÁöÆÀÅÀ¤Î¾å°ÌÁª¼ê³Æ£³Ì¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤äÃÏ°è¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¶¥ÎØ³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¡¢108Ì¾¤¬½¸·ë¡££²·î20Æü¤«¤é£´Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ë·§ËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÚÉÛÀÐ¤Ï¡Ö£²ÆüÁ°¤Î¼ºÇÔ¡×¡Û
¡¡¤½¤ó¤Ê³ÆÃÏ°è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤ËÍ½Áª¤«¤é¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¶áµ¦ÃÏ¶è¤À¤Ã¤¿¡£½éÆü¤ÎÆÃÊÌÁªÈ´Í½Áª¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤è¤ë£²ÆüÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¡×¤ò¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡¦100´ü¡Ë¤¬À©¤¹¤ë¤È¡¢£³ÆüÌÜ¤Î½à·è¾¡¤Ç¤â10¥ì¡¼¥¹¤ÇÏÆËÜ¡¢11¥ì¡¼¥¹¤Ç»ûºê¹ÀÊ¿¡ÊÊ¡°æ¡¦117´ü¡Ë¤¬£±Ãå¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢·è¾¡¤Ë£´Áª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿·è¾¡ÅöÆü¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ð¤²¤ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À£¹Áª¼ê¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¶áµ¦Àª¤Ï¡¢»ûºê¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ËÏÆËÜ¡¢¸ÅÀ¡¢»°Ã«¾ÂÀ¡ÊÆàÎÉ¡¦92´ü¡Ë¤¬ÊÂ¤Ö£´¼Ö¤ÇÀè¹Ô½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¡£ºòÇ¯¤ÎKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¤¬¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÃå¤¡¢¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÁ°Êý¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂ³¤¤¤¿¡£
ÀèÆ¬¤«¤é»ûºê¡¢ÏÆËÜ¡¢¸ÅÀ¡¢»°Ã«¤Î¶áµ¦Àª¡£¤½¤Î¸å¤í¤Ë·´»Ê¤¬¤Ä¤¯¡¡photo by Photoraid
¡¡ÂâÎó¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢»Ä¤ê£²¼þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀèÆ¬¤Î»ûºê¤¬¤·¤¤ê¤ËÇØ¸å¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤ÎÆ°¤¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¥°¥Ã¤È²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤ÎÉÛÀÐ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»ûºê¤òÀèÆ¬¤ËÏÆËÜ¡¢¸ÅÀ¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦·è¾¡¤ÈÆ±¤¸£³Ì¾¤ÎÊÂ¤Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤ÏÂÇ¾â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·´»Ê¤Ë¿Ê½Ð¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±Ãå¤³¤½¸ÅÀ¤¬¤µ¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¤¥ó¤Ï´°Á´¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸È¾²Ä¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤À¤È·´»Ê¤µ¤ó¤¬ÃæÃÄ¤«¤é¥é¥¹¥È£±¼þ¤Ë¤á¤¬¤±¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï·´»Ê¤µ¤ó¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢»ûºê¤Ï¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¾¡¤Æ¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡×¤òÁÀ¤Ã¤¿³Ð¸ç¤Î²ÃÂ®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÇØ¸å¤ÎÏÆËÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£²ÆüÁ°¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»Ä¤ê£²¼þ¤Î£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ê»ûºê¤ÎÁÀ¤¤¤ò¡Ë»¡ÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤âÅÁ¤ï¤ë³Ð¸ç¤Èå«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¶áµ¦Àª¤ÏÂÇ¾â¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÏÆËÜ¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¸ÅÀ¤¬ÄÉ¤¦¡£Áª¼ê¤¬¡ÖÊÉ¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¡×¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë¤Û¤ÉµÞ¤Ê¥«¥ó¥È¡Ê¸ûÇÛ¡Ë¤ÎºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤Îº¹¤¬½Ì¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÏÆËÜ¤¬3/4¼Ö¿È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ11²óÌÜ¤Î£ÇµÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë·èÄêÀþ¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡Úº¸¥Ò¥¸¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëå«¤Î±É´§¡Û
¥´¡¼¥ëÉÕ¶á¡£ÏÆËÜ¤¬ÌÔ¡¹¤·¤¯¶î¤±È´¤±¤¿¡¡photo by Photoraid
¡Ö¥±¥¬¤Ç¾õÂÖ¤¬ËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãç´Ö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ð¥ó¥¯Æâ¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡²ñ¸«¤Ç¡¢ÏÆËÜ¤ÏÃç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÏÆËÜ¤ÏºòÇ¯10·î¤ËÎý½¬Ãæ¤Î»ö¸Î¤Çº¸¥Ò¥¸¤Î´ØÀáÃ¦±±¤ÈÊ£»¨¹üÀÞ¤È¤¤¤¦Âç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Éüµ¢Ä¾¸å¤ÎºòÇ¯Ëö¤ÎKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï£¹Ãå¡£º£·î¤â¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ê¤ª¡Ö¥Ò¥¸¤Î¾õÂÖ¤Ï10¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï²¿ÅÙ¤âÏ¢·¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¶áµ¦Àª¤È¤Îå«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ºòÇ¯£¸·î¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Ù¤Ç¤Ïº£²ó¤È¤ÏµÕ¤Î·Á¤Ç¡¢ÏÆËÜ¤¬ÀèÆ¬¤òÁö¤ê»ûºê¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¸ÅÀ¤â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ×¡¹¤Ë¤¤¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£Á°¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ê»ûºê¤ÈÏÆËÜ¡Ë¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ÎÁö¤ê¤ò»¾¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÏÆËÜ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢2026Ç¯Ëö¤ÎKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¸¢¤â°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃÏ¿Ì¤«¤éÇ°´ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶¥ÎØ¾ì¤Ç¡¢Âç¥±¥¬¤«¤éÉü³è¤ÎÏµ±ì¤ò¤¢¤²¤¿ÏÆËÜ¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉñÂæ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¶áµ¦Àª¤Ç£ÇµÆÈÀê¤òÁÀ¤¦¡Û
Ãç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÏÆËÜ¡¡photo by Photoraid
¡Ö¥Ò¥¸¤Î´°¼£¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¡££³·î¤Î¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡Ê£Ç¶¡Ë¤Ç¤Ï»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡´î¤Ó¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ø»ëÀþ¤òÄê¤á¤¿ÏÆËÜ¡£¤³¤ì¤â¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¡Ö¶áµ¦¤Ï¶¯¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾¡¤Ã¤Æ³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢¸ÅÀ¤â¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¶áµ¦Àª¤Ç³Í¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬³Í¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶áµ¦ÃÏ¶è¤Ïº£²ó·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿£´Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£Óµé£ÓÈÉ¤ÎÆî½¤Æó¡ÊÂçºå¡¦88´ü¡Ë¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÎÏ¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦¡£¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¹ç¤¤¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¾¸°®¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È"£ÇµÆÈÀê"¤â¸½¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿·´»Ê¤¬¡Ö·è¾¡¤Ï¥é¥¤¥ó¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢£Çµ¾ïÏ¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦¿ûÅÄ°íÆ»¡ÊµÜ¾ë¡¦91´ü¡Ë¤â¡Öº£²ó¤ÏËÌÆüËÜ¤¬¤Ò¤È¤ê¤â·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÉ½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥ÎØ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÃÏ¶è¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÆÈÀê¤òÁÀ¤¦¶áµ¦¤È¡¢ÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ½±¤¤¤ËÍè¤ëÂ¾ÃÏ¶è¤È¤ÎÀï¤¤¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î£Çµ¤Ï¤¢¤È£µ²ó¡£Àï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£