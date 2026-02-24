この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ゴミ屋敷】「想像してなかった」入院した弟の部屋に兄絶句…6時間片付けの全記録

お片付け専門のYouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が「【ゴミ屋敷お片付け】緊急入院した弟が家族にも隠していた秘密の部屋は…」と題した動画を公開しました。今回は、緊急入院した弟の部屋を訪れたお兄さんからの依頼で、20代男性の部屋を片付ける様子を紹介。予期せぬ事態に直面した家族の苦悩と、部屋が再生していく過程を追っています。



動画の冒頭、お兄さんは玄関を開けた瞬間の衝撃を「もう信じられなかったです」「想像もしていなかったことが起こって」と語ります。ドアが埋まるほどのゴミの山を目の当たりにし、「どっかの部屋と間違ってるんじゃないかと思うぐらい」と、現実を受け止めきれない様子でした。弟さんは「真面目な几帳面」な性格だそうで、お兄さんは「未だに信じられない」と困惑を隠せません。



作業はスタッフ5名体制で、約6時間を想定して開始されました。玄関から廊下、部屋の奥まで、コンビニ弁当の空き容器やペットボトルが天井近くまで積み上がっています。作業が進み、少しずつ床が見えてくる中で、お兄さんは「気づいてあげられなかった自分が情けない」「もっと早く助けてあげればよかった」と、弟のSOSに気づけなかった悔恨の念を吐露しました。スタッフたちは、そんなお兄さんの気持ちに寄り添いながら、「助けを借りることは弱さではありません」というテロップが示す通り、懸命に搬出作業を進めていきます。



作業を終えると、埋もれていたフローリングやキッチン、浴室が姿を現しました。簡易清掃で汚れも落とされ、見違えるほど綺麗になった部屋を見て、お兄さんは安堵の表情を浮かべます。「スッキリンさんがきれいにしてくれたから、気持ち的にもスッキリなってますよ」と、部屋だけでなく心も軽くなったと語りました。



動画は、物が溜まることや、部屋が散らかってしまうことは恥ずかしくないこと、そして一人で抱え込まずに第三者を頼る大切さを伝えて締めくくられています。もし片付けに悩んでいるなら、勇気を出して相談してみてはいかがでしょうか。