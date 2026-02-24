Image:Amazon

安くても、威力は変わりませんから！

プロフェッショナル向けの多機能マウスとして人気のロジクールMX MASTERシリーズ。その操作感のよさはもはや伝説級の名マウスとして、君臨しています。

その新作「MX MASTER 4」は昨年末にデビューしたばかりなのですが、新モデルでもやる気の値下げを出してくれるのがAmazonって場所。見てくださいよ。

ロジクール MX MASTER 4 17,910円 Amazonで見る PR PR

大型セールでもなんでもないのに、なぜか10％OFF。 僕らに「さぁ、聖剣を引き抜け」と語りかける世界の意思を感じざるを得ません。

マウス界のエクスカリバーがさらに進化！ 振動フィードバックへ対応

Image:Amazon

MX MASTER 4になって、何が変わったのかというと、新たに「触覚フィードバック」が追加。

ガイドに沿ったときや、特定の操作のフィードバックが振動として得られるので、それまで視覚に頼っていた操作に、触覚という新たなサポートが加わっているんです。

実際使っているのですが、これかなり気持ちいいですよ！

操作を「身体で感じる」ことができるので、シンプルに言えばわかりやすい。オーバーに言えば、PCの画面と僕の体が融合したような錯覚…でしょうか。言い過ぎか？ でもそのくらいのインパクトはあります。

また、MX MASTER 4に限ったことじゃないけど、さまざまなショートカットやマクロを展開できる「Actions Ring」という機能も展開できるのも便利。マウスを動かす距離が物理的に短くなるので、効率化がさらに加速しますね。

値段はまぁそれなりにしますけど、正直ここまでただひたすらに効率化を追求したマウスは他に類を見ません。うまく操れれば最高の武器、パートナーとなってくれると思うんだ！

レビューもどうぞ。

ロジクール歴25年の編集者、最終形態へ。“脳内マクロ”をマウスに移植してみた

Source: Amazon