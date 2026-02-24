井上清華アナ、眼鏡姿に「知的」と言われ喜ぶ

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、2月24日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。眼鏡姿に「知的」との声が上がり、「賢そうですか？嬉しい」と喜んだ。



アイウェアブランドのアンバサダーに就任したMISAMOに番組がインタビューを行い、番組のマスコットであるめざましくんに似合う眼鏡を選んでもらった。VTRを見た井上アナは「めざましくん、遊んでもらっている上に、似合ってるじゃないですか。いいなあ」と言うと、軽部真一アナも「めざましくんが、すごい嬉しそうに見えた」とコメント。



さらに井上アナも眼鏡を掛けてみると、軽部アナは「いいじゃない。知的な感じがしますよ」と褒め、井上アナは「やだ！素直に褒められちゃった！賢そうですか？嬉しい」と喜ぶ。軽部アナが逆に眼鏡を外すとスタジオから笑いが起き、井上アナは「いいなあ、眼鏡取るだけで笑えて」と語った。