Image:direct.sanwa.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「待ち運ぶマウスはコンパクトがいい」けど、「コンパクトなマウスは使い勝手が悪い」と思っていませんか？

サンワダイレクトの超小型ワイヤレスマウス「400-MAWB229」なら、その懸念は不要。薄くて携帯しやすいのに多機能な優秀マウスです。

■この記事で紹介している商品

薄さ1.3cm＆重さは約30gで「究極の持ち運びやすさ」を実現

Image:Amazon.co.jp

「400-MAWB229」の最大の特長は、「持ち運び」に特化している点です。

薄さはわずか1.3cm、重さは約30gの超薄型＆軽量設計で、ポケットやバッグに難なく収まるコンパクトサイズ。出張やカフェでの作業、移動中のモバイルワークに最適なマウスなんです。

また全5つのボタンが静音仕様になっているため、公共の場や静かな図書館、会議中でも周囲を気にせずクリックできますよ。

「3台同時ペアリング」と「5ボタン」で作業効率アップ

Image:Amazon.co.jp

コンパクトサイズながら、機能は一般的なマウスに引けを取らないところも魅力的。

BluetoothでPC・タブレット・スマートフォンといった3台同時ペアリングが可能になっており、操作底面のスイッチで瞬時に接続先を切り替えられます。

さらにこのサイズでは珍しく、左右クリックに加え、側面には「戻る・進む」ボタン、独自のマジックホイールを搭載した「5ボタン」仕様になっています。

サイズ感も機能性も文句なし。持ち運びマウスは「400-MAWB229」に決まりでしょう！

●ブラック

●ホワイト

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp,サンワダイレクト