TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が、Instagramを更新。前髪ありポニーテールのヘアスタイルに、ファンから歓喜の声が起こっている。

【写真】TWICEミナ、美貌引き立つ黒髪ポニーテールスタイル【動画】伝説のポニーテール姿に注目！2019年発表のTWICE「FANCY」ミュージックビデオ

■TWICEミナ、上品なケーブルニットセットアップを着てFENDIのバッグを紹介

ミナは、ジャパンブランドアンバサダーを務めるFENDI（フェンディ）のハンドバッグを投稿で紹介。落ち着いたブラウンのケーブルニットのセットアップを着用し、しなやかなウエストのラインなど、美しいプロポーションが引き立っている。

ヘアスタイルは黒髪ロングヘアを、ポニーテールに結ったスタイル。目にかからない長さの前髪も作られ、瞳の大きさが際立つ。ミナは大人の色気を漂わせながらバッグを手にしてポーズを取ったり（1枚目）、バックにイルミネーションと雪景色が広がる中で小脇にバッグを抱えてクールに佇んだり（8枚目）、様々な雰囲気で魅了した。

SNSでは「前髪かわいすぎる～!!」「どのビジュも完璧」「ポニーテールミナちゃんかわいい」「大人の色気も出ててとっても素敵！」「前髪ありのポニテは反則」「久々のポニーテールミナリ見れて大歓喜」「どうしてこんなに美しいのか」「前髪ありポニテぶっ刺さり」「お人形さんみたい…」と絶賛の声が殺到。また、前髪ありのポニーテールという髪型は2019年に発表された「FANCY」でミナが見せていたため、「FANCY思い出す泣」という反応も多く見られた。

■動画：TWICE「FANCY」MV