アメリカ北東部を猛烈な寒波が襲い、ニューヨークは10年に一度の大雪に見舞われました。

ニューヨークやボストンを含むアメリカ北東部の沿岸地域を23日、猛烈な寒波が襲い、ニューヨークでは最大で60センチの積雪が確認されるなど大雪に見舞われました。

記者

「普段は非常に混雑しているタイムズスクエア周辺ですが、車の通行が制限されていることもあり、見たことのないくらい車の姿がありません」

アメリカ国立気象局は“ブリザード警報”＝暴風雪警報を出したほか、ニューヨーク市は「2016年以来の大雪だ」として非常事態宣言を発令し、23日の昼まで不要不急の外出や車両の通行を禁止。普段は多くの観光客でにぎわうタイムズスクエアですが、ブロードウェイの公演も中止となるなど、人の姿は少なめでした。

アイルランドからの観光客

「自由の女神の雪だるま！これが王冠だよ」

一方、セントラルパークでは、そり遊びを楽しむ子どものほか、スノーボードに挑む人も…

近所の住民

「近くからきたよ。スキーリフトもないから歩いてスノボに乗ってすべるだけさ」

影響は空の便にも及んでいて、24日と合わせて2日間で7600便以上が欠航する見通しです。