アメリカ北東部で猛烈な寒波 “最大60センチ”ニューヨークで10年に一度の大雪「見たことのないくらい車の姿がない」 7600便以上が欠航の見通し
アメリカ北東部を猛烈な寒波が襲い、ニューヨークは10年に一度の大雪に見舞われました。
ニューヨークやボストンを含むアメリカ北東部の沿岸地域を23日、猛烈な寒波が襲い、ニューヨークでは最大で60センチの積雪が確認されるなど大雪に見舞われました。
記者
「普段は非常に混雑しているタイムズスクエア周辺ですが、車の通行が制限されていることもあり、見たことのないくらい車の姿がありません」
アメリカ国立気象局は“ブリザード警報”＝暴風雪警報を出したほか、ニューヨーク市は「2016年以来の大雪だ」として非常事態宣言を発令し、23日の昼まで不要不急の外出や車両の通行を禁止。普段は多くの観光客でにぎわうタイムズスクエアですが、ブロードウェイの公演も中止となるなど、人の姿は少なめでした。
アイルランドからの観光客
「自由の女神の雪だるま！これが王冠だよ」
一方、セントラルパークでは、そり遊びを楽しむ子どものほか、スノーボードに挑む人も…
近所の住民
「近くからきたよ。スキーリフトもないから歩いてスノボに乗ってすべるだけさ」
影響は空の便にも及んでいて、24日と合わせて2日間で7600便以上が欠航する見通しです。