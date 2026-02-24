埼玉直結「新東京所沢線」開通も「渋滞悪化」の懸念？ 地元民の切実な声

東京都清瀬市内で整備が進められていた都市計画道路「新東京所沢線」が、2026年2月14日15時に交通開放されました。

この道路計画の実現により、都県境のボトルネック解消が期待されていますが、実際に利用する周辺住民やドライバーからは、喜びの声とともに、道路網の現状に対する鋭い指摘も寄せられています。

今回開通したのは、清瀬市中清戸一丁目から中里二丁目に至る約1.6キロメートルの区間です。

この新ルートの最大の意義は、西武池袋線と交差する「清瀬第1号踏切」を回避できる点にあります。

これまで多くのドライバーを悩ませてきた「開かずの踏切」を通らずに、新小金井街道から埼玉県所沢市方面へ抜けられるようになりました。

この変化に対し、「開通してよかった」「こないだ通ってみた」という声に加えて、周辺地域の事情に詳しいユーザーからは「東所沢周辺に住んでいるが、車を持っていた時は踏切を避けてガード下へ迂回していた」といった声。

さらには「小金井街道や五差路交差点を避けるため、台田団地や東京病院の方へ抜けるなど、とにかく面倒だった」と、これまでの苦労を振り返る感想が見られます。

また、「15年前に開通してほしかった」という書き込みもあり、長年にわたり不便な交通環境に耐えてきた地元住民の本音が垣間見えます。

利便性向上が期待される一方で、手放しでは喜べないという慎重な意見も少なくありません。特に目立つのが、道路ネットワークの「つながり」に関する懸念です。

あるユーザーは「東京埼玉間の建設中道路は全部中途半端になっている」と指摘し、新東京所沢線や新府中街道などが部分的な開通にとどまっている現状を嘆いています。

また、具体的な交通流の変化についても不安の声が上がっています。

特に「松山3丁目の5差路の渋滞が一層激しくなりそう」、「余計に混みそう」なという予測や、周辺道路の信号撤去に伴い「右折車が出るたびに渋滞が発生している」という報告もあり、「地獄の渋滞回避じゃなくて、地獄の始まりって感じ」と厳しい見方をする声も存在します。

これに加え、新道と接続する埼玉県側の「東京狭山線」が4車線であるのに対し、今回の開通区間が2車線であることから、車線減少による合流時のトラブルも懸念材料の一つです。

※ ※ ※

様々な意見が飛び交う今回の開通ですが、歩行者や自転車の空間が確保された現代的な道路であることは間違いありません。

中には「ここから少し行ったところにある蕎麦屋がおすすめ」といった、新ルート開通によってアクセスしやすくなる周辺スポットへの言及や、「清瀬の踏切を徒歩で渡ると線路をたくさん渡れるので楽しい」といった、旧来の風景を懐かしむ声も寄せられています。

東京都と埼玉県を結ぶ大動脈として機能するには、まだ課題も残されていますが、今回の開通が広域ネットワーク形成への重要な一歩であることは確かです。

ドライバーには、新しい交通の流れが定着するまで、周囲の状況に十分注意した運転が求められます。