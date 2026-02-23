第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど、初回から好調が続く日曜劇場『リブート』。

【写真】目力と自然体の演技でオーディションで選ばれたという矢崎さん

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

両親がいない孤独を抱えながら…

▼早瀬拓海（はやせ・たくみ） 陸と夏海の息子／小学生…矢崎滉さん

陸の息子。

母・夏海の死、そして父が母への殺人容疑をかけられたことでこれまでの平穏な日常が一変。

孤独や不安を抱えながらも祖母・良子とともに懸命に生きようとする。

矢崎滉さんコメント

台本をいただいてから、読み進めていくごとに、ドキドキハラハラしたり、切なくて胸がギュッとなったり、家族ってなんだろう？と考えたりして、何度も読み返しました。

撮影中は、鈴木亮平さんには、アイスを買ってもらったり、楽しくお喋りしたり、役を演じる上でのアドバイスをもらったり、たくさんのスタッフの皆さん、キャストの皆さんの熱意を感じながら過ごして、僕にとって、もう1 つの大きな家族みたいでした。

たくさんの方に見ていただきたいです！