トラジャ松倉海斗、ジュニア時代のヘアメイク事情「メンズプレッピー」1年ぶり2度目の単独表紙
【モデルプレス＝2026/02/23】Travis Japanの松倉海斗が、2月28日発売の「Men’s PREPPY（メンズプレッピー）」2026年4月号表紙に登場。ジュニア時代のヘアメイクや最近のヘアメイクについて語っている。
【写真】トラジャ松倉海斗が30分足を踏んでいた先輩
表紙には、グループとしても個人としても活躍の幅を広げている松倉が、約1年ぶりに2度目の単独登場。今号ではグループの3rd ALBUM『’s travelers』にちなんで、ヘアメイクで現在＆過去にまでワープ。ジュニア時代のヘアメイクを振り返ってもらったり、最近のヘアメイク事情も聞いた。
レギュラーモデルの高橋恭平（なにわ男子）は、誌面6Pで「KYOHEI’S FORMAL LOOK」に登場。2月28日に26歳を迎える高橋が、今回はぐっと大人な雰囲気を醸し出し、フォーマルな装いで登場する。スーツLOOKと「今」の高橋のヘアスタイリングの妙を楽しめる。また、「今」の高橋を知ることができる「恭平の380度見せちゃいます！いや、20度多いで〜！」コラムもある。（modelpress編集部）
◆「メンズプレッピー」表紙は松倉海斗
◆高橋恭平、スーツ姿披露
